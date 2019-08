Nach den Erfolgen von Pokémon GO und Super Mario Run bringt Nintendo weitere hauseigene Marken auf mobile Plattformen. Das bereits angekündigte Mario Kart Tour hat jetzt endlich einen konkreten Release-Termin.

Für Nintendo war es der nächste logische, auch Mario Kart auf mobile Plattformen zu bringen. Zuvor hatte man auf iOS und Android bereits mit Pokémon GO sowie Super Mario Run oder der Fire-Emblem-Franchise immense Erfolge gefeiert - und das sollte auch beim neuen Funracer wohl so kommen.

Bislang hatte Mario Kart Tour nur ein grobes Release-Zeitfenster mit Sommer 2019 verpasst bekommen. Dieses kann man nicht ganz einhalten, die Wartezeit wird aber auch nicht mehr zu lange ausfallen. Via Twitter kündigte Nintendo nun an, dass der Release im App Store sowie bei Google Play am 25. September 2019 erfolgen soll.

Vom Spiel hatte Nintendo per Trailer bislang nur kurzes Gameplay gezeigt. Weitere Details über das Release-Datum hinaus halten sich bis dato weitestgehend in Grenzen, sollten aber in den kommenden Wochen bis zum Release nachfolgen. Anhand der Beta gab es zumindest auch schon erste Bedenken über Pay-to-Win-Mechaniken, es bleibt aber abzuwarten welche Änderungen Nintendo bis zum Launch der regulären Version implementiert.