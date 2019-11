Mario Kart steht seit jeher vor allen Dingen für Multiplayer-Spaß, doch genau dieses Feature fehlte dem Mobile-Ableger bislang. Allerdings will Nintendo das nun nachliefern und hat jetzt eine erste Testphase anberaumt.

Das am häufigsten nachgefragte und am spürbarsten fehlende Feature von Mario Kart Tour auf Mobile-Plattformen wird endlich nachgeliefert: Nintendo hat via Twitter einen Multiplayer-Modus für den Funracer angekündigt und wird diesen zunächst im Rahmen einer Beta-Testphase ausgiebig testen lassen.

Eine entsprechende Beta-Session zum neuen Multiplayer-Modus soll noch in diesem Jahr im Dezember stattfinden. Laut der Twitter-Ankündigung dürfen an dieser Testphase alle Abonnenten des Gold Pass teilnehmen.

Viele Spieler hatten einen Multiplayer-Modus im Titel von Nintendo und DeNA bereits zur Veröffentlichung erwartet, schließlich stand ein solche quasi in allen acht vorherigen Teilen des Franchise jeweils im Fokus. Ein Online-PvP-Feature fehlt aber seit dem Release, doch die Japaner möchten diesen Umstand nun offenbar schnellstmöglichst beheben.

Ein konkreter Starttermin für die Beta-Testphase oder auch Infos, ob später womöglich auch Interessierte ohne Gold Pass teilnehmen dürfen, nannte man zunächst noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.