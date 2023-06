Auch der nächste Zusatzinhalt für den Switch-Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe war Thema auf der heutigen Direct. Dieser wird gleich drei weitere spielbare Charaktere aus dem Mario-Universum mit sich bringen.

Wer Mario Kart 8 Deluxe weiter die Treue hält, der darf sich auf die heute ausführlicher vorgestellte Booster Course Wave 5 freuen. Dieser DLC soll im Sommer 2023 für den Funracer auf der Switch veröffentlicht werden, hat aber noch keinen konkreteren Termin.

Heute wurden aber immerhin schon einige weitere Infos bekannt, was euch konkret in diesem Zusatzinhalt erwarten wird. Neben dem neuen Track Squeaky Clean Sprint, der in einem riesigen Badezimmer spielt, wurden dabei noch keine weiteren Strecken vorgestellt. Dafür rückte man in dem gezeigten Trailer vielmehr drei Charaktere in den Fokus, die als Veteranen der Mario-Reihe gelten dürfen und nun auch den Weg in das aktuelle Mario Kart 8 Deluxe finden.

Konkret handelt es sich um Petey Piranha, der erstmals in Mario Kart: Double Dash!! spielbar war und zuletzt in Mario Kart Tour zu sehen war. Dazu gesellen sich Wiggler, der seinen ersten und einzigen Auftritt in der Reihe in Mario Kart 7 hatte, sowie Kamek, der durch die Bank bis Mario Kart Tour abwesend war, obwohhl dieser schon als Teil des Rosters von Mario Kart 64 im Jahr 1997 eingeplant war.

Die Vorstellung der kompletten Streckenauswahl, welche der DLC mit sich bringen wird, ist für die kommenden Wochen zu erwarten - und dann dürfte es irgendwann auch einen konkreten Erscheinungstermin geben.