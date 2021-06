Alleskönner Mario nimmt in Mario Golf: Super Rush nach sieben Jahren endlich wieder den Golfschläger in die Hand. Mit Story-Modus, Battle-Golf, Speed-Golf und, nicht zu vergessen, natürlich stinknormalem Golf, wahlweise alleine oder mit Freunden, klingt des Pilzkönigreichs neueste Sportexkursion nach einem großen Paket. In unserem Test hat sich jedoch gezeigt, dass in dieser Verpackung (noch) recht wenig drinsteckt.

Es ist wieder Zeit für ein neues Mario-Sport-Spiel. Nach beinahe schon alternierender Regel schwingt Mario 2021 den Golfschläger. Mario Golf: Super Rush tritt in die Fußstapfen von Mario Tennis Aces, gemäß der Natur des Sports geht es beim Golf jedoch etwas gemächlicher zu. Denn egal, ob in der Wüste, im überfluteten Wald oder mitten in den Bergen, der Ball muss immer noch ins Loch - und das mit möglichst wenigen Schlägen.

Eile mit Weile

Obwohl es wie in allen Mario-Sportspielen nicht bierernst zugeht, liegt Mario Golf: Super Rush eine solide Golfmechanik zugrunde. Einfach nur auf den kleinen Gummiball zu dreschen, führt bestenfalls noch in den einfacheren Kursen zum Ziel. Doch wird das Gelände erst einmal unwegsamer, die Bunker und Hindernisse zahlreicher und der Wind stärker, kommt ihr nicht drum rum, euch mit den spielerischen Feinheiten des Golfens auseinanderzusetzen. Denn die nimmt Entwickler Camelot trotz herumeiernder Pokeys und tosender Wirbelstürme auf dem Fairway sowie pfiffiger Spezialschläge, die die Mitspieler zur Weißglut bringen, sehr ernst.

Nach der Wahl des passenden Schlägers wird wie immer anhand einer Leiste zunächst die Schlagkraft bestimmt. Je nachdem, mit welcher Taste die Leiste gestoppt wird, lässt sich dem Golfball entweder ein Top- oder ein Backspin verleihen, der bestimmt, wie weit der Ball nach dem Aufprall noch rollt. Sobald Mario und Freunde ausholen bleibt noch Zeit die Flugbahn zu beeinflussen. Je nach Modus sind hier ziemlich abenteuerliche Manöver möglich. Tüftler und Strategen, die einen möglichst niedrigen Score erzielen wollen, können sich hervorragend austoben. Zumindest im Standard-Golf.

Das neue Mario Golf hieße jedoch nicht Super Rush, wenn sich die Bewohner des Pilzkönigreichs beim gemächlichen Ausbaldowern des perfekten Abschlags die Nacken im glühenden Sonnenlicht verbrennen würden. Speed-Golf lautet die Antwort auf das Flehen all jener, die sich ein wenig mehr Action im Golfsport erhofft haben. Statt in aller Ruhe zu warten, bis man wieder an der Reihe ist, ist sich in diesem Modus jeder selbst der Nächste. Sofort nach dem Schlag sprinten alle Spieler ihrem Ball hinterher und versuchen den Gegnern mit Spezialsprints- und Schlägen eins auszuwischen, um in kürzester Zeit einzulochen.

Beispielsweise verwandelt Luigi den Boden in eine Eisfläche, die das Rollverhalten des Balles unberechenbar macht. Wario dagegen lässt Gewitterwolken erscheinen, die Golfer, die zu weit schlagen wollen mit einem Blitzeinschlag bestraft und die Kraftleiste erzittern lässt. Unabhängig davon verfügt jede Figur der beachtlichen Auswahl von 17 Charakteren über individuelle Stärken und Schwächen, die Mario Golf mehr Tiefe verleihen.

Spätestens beim Putten, also dem Einlochen über kurze Distanzen auf dem Grün, fällt auf, dass Mario Golf: Super Rush Einstellungsmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad fehlen. Nur wenige Meter vor dem Loch, direkt auf das Ziel ausgerichtet, dreht sich die KI gerne einmal bewusst vom Loch weg, um einen eigentlich unfehlbaren Schlag zu vermasseln. Um nicht oben auf dem Siegertreppchen zu stehen, muss man sich schon sehr ungeschickt anstellen. Zudem teleportieren Gegner beim Putten im Speed-Golf wild hin und her, statt sichtbar dem Ball nachzurennen. Versucht man gerade selbst möglichst schnell und zielsicher einzulochen, geht diese merkwürdige Darstellungsentscheidung zu Ungunsten der eigenen Konzentration.

Wie in letzter Minute einprogrammiert wirkt der Modus Battle-Golf. Hierbei geht es darum, in einer Arena neben drei weiteren Spielern als schnellster drei Bälle einzulochen. Jedes gespielte Loch verschwindet, sodass sich das Geschehen mit fortschreitendem Verlauf auf immer weniger Ziele konzentriert. Um die Konkurrenz auszubremsen, stehen die eigenen Spezialfertigkeiten und einige auf dem Feld verteilte Gegenstände wie Bob-ombs oder Bananen zur Verfügung, die auf Knopfdruck automatisch zum nächstgelegenen Spieler gepfeffert werden. Battle-Golf klingt in der Theorie nach spaßiger Abwechslung zum übrigen Spielgeschehen, in der Praxis fallen die Partien allerdings viel zu kurz aus, um ein Gefühl von Chaos und Konkurrenz aufzubauen. Hinsichtlich der Arenagestaltung und der verfügbaren Items herrscht zudem zu wenig Abwechslung. Nach drei Partien ist bereits die Luft raus.

Irgendetwas fehlt

Mit Standard-Golf, Speed-Golf und Battle-Golf unternimmt Camelot Versuche Mario Golf: Super Rush abwechslungsreicher zu gestalten. Ein Gefühl von Abwechslung und Reichhaltigkeit will aber trotz kleinerer untergeordneter Variationen dieser drei Modi einfach nicht aufkommen. Wir hatten während des Tests den Eindruck, dass nur wenig unternommen wird, um die Spielermotivation aufrecht zu erhalten.

Mario Gold: Super Rush - E3 2021 Trailer Auf der E3 zeigte Nintendo auch einen neuen Trailer zu Mario Golf: Super Rush für die Switch.

Ein Belohnungssystem existiert nicht. Das wird vermutlich erst in Form von Online-Herausforderungen wie in Mario Tennis Aces nachgereicht, um zusätzliche Charaktere und Kostüme freizuschalten. Siegerehrungen wirken leidenschaftslos und lediglich der Form halber integriert. Schnell aufs Treppchen steigen, schnell zur nächsten Partie. Wir hatten nicht den Eindruck, etwas mit den – je nach Anzahl der Löcher bis zu eine Stunde in Anspruch nehmenden – Spielen zu erreichen. Wenig zur Stimmung trägt dabei die zweckdienliche, recht unterkühlte Gestaltung von Menüführung und User-Interface bei, die Mario aber seit Beginn der Switch-Ära anhaftet.

Fragezeichen stehen noch hinter den Online-Optionen, die wir mangels Spielern noch nicht testen konnten. Allerdings kann nur über Räume mit festgelegten Kriterien mit anderen Hobby-Golfern in Kontakt getreten werden. Das könnte für Probleme Sorgen, sobald das Interesse an Mario Golf: Super Rush seinen Zenit überschritten hat. Mit zunehmender Zeit dürfte es schwer werden Mitspieler zu finden, wenn nicht alle die allgemeinsten Suchkriterien wählen.

Auf die Plätze

Sechs Golfplätze mit jeweils 18 Löchern wollen in Super Rush bespielt werden. Bis auf die ersten beiden Kurse fallen die Plätze gestalterisch sehr unterschiedlich aus. Von Oasen durchzogene Wüsten, Berglandschaften mit vielen Metern Höhenunterschied oder ein verregneter Wald mit großen Wasserflächen als Penalty Areas. Damit unterscheiden sich die Kurse nicht nur optisch, sondern bieten auch spielerisch ein wenig Abwechslung.

Quantitativ wirken sechs Plätze jedoch nicht allzu berauschend, vor allem, da sich zwei von ihnen, wie erwähnt, sehr ähneln. Kostenlose DLCs wie beispielsweise New Donk City wurden bereits in Aussicht gestellt, zum Veröffentlichungszeitraum kommt uns Super Rush aber leider etwas unfertig vor. Ein Schneeplatz und Golf im Galaxy-Umfeld oder auf dem Gelände des Pilzpalastes hätten das Bild abgerundet.

Herzstück: Golf-Abenteuer

Die Modi in Super Rush wären alleine recht dürftig, wäre da nicht das Golf-Abenteuer, ein Story-Modus, in den spürbar mehr Herzblut geflossen ist. Dieser Modus, den ihr ausschließlich mit eurem Mii spielen könnt, glänzt mit experimentelleren und abwechslungsreichen Herangehensweisen an den Golfsport.

Auf manchen Plätzen müsst ihr auf euren Wasserhaushalt achten und dürft nicht dehydrieren, bevor ihr das letzte Loch erreicht habt, an anderer Stelle ist es Ziel, einen Feuervogel vom Himmel holen. Zwischen diesen Einheiten lässt sich eine umfangreiche, hübsch gestaltete Hub-Welt erkunden, auf der sich zahlreiche Charaktere tummeln, mit denen Ihr interagieren könnt.

Zumindest hier finden sich einige Aspekte, die die anderen Modi missen lassen: Abgeschlossene Aufgaben werden mit Münzen und Erfahrungspunkten belohnt, die in neue Golf-Ausrüstung und ein Skill-System für den Charakter investiert werden können. Konzeptionell ist das Golf-Abenteuer idealerweise eure erste Anlaufstelle, wenn ihr mit Mario Golf: Super Rush beginnt, da die Grundlagen des Spiels hier einfach erklärt vermittelt werden.