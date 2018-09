Magic: The Gathering ist DAS Sammelkartenspiel schlechthin, doch im Videospielbereich hat Hearthstone das Genre erst so richtig salonfähig gemacht. Jetzt kommt der langjährige Offline-Klassiker ebenfalls in einer neuen Umsetzung in digitaler Form an.

Ab sofort können alle Interessierten in die digitale Version des Sammelkartenspiel-Klassikers Magic: The Gathering eintauchen. Im Rahmen einer offenen Beta ist nun nämlich Magic: The Gathering Arena offiziell für den PC erhältlich und steht zum Download bereit.

Wizards of the Coast bringt die hochoffizielle PC-Umsetzung kostenfrei nach Nordamerika, Europa, Australien und Südamerika. Jeffrey Steefel, Vice President Digital Development bei Wizards of the Coast, kommentiert den Start des Spiels wie folgt: "Magic: The Gathering Arena ist die Zukunft von Magic im Digitalbereich. Unsere leidenschaftlichen Magic-Spieler haben während der geschlossenen Beta-Phase wertvolles Feedback geliefert, wodurch wir das Spiel weiterentwickeln und verbessern konnten. Wir sind überwältigt, wieviel Unterstützung wir bislang erfahren haben und freuen uns nun darauf, Arena mit noch mehr Spielern online teilen zu können."

Entwickelt vom hauseigenen Studio Digital Games Studio wird der Spielablauf des beliebten Kartenspiels auf schnelle und intensive Kopf-an-Kopf-Auseinandersetzungen am PC übertragen. Ihr könnt direkt loslegen und für den Schnellstart auch auf vorab zusammengestellte Decks zurückgreifen. Ansonsten gibt es ein Tutorial und aus der umfassenden Bibliothek an aktuellen Magic-Karten lassen sich natürlich auch eigene Decks basteln.

Der Download des Spiels ist wie gesagt kostenlos, im weiteren Verlauf könnt ihr euch Belohnungen wie Ingame Währung, Karten und Booster-Packungen im Spiel verdienen. Durch das Abschließen von täglichen Quests könnt ihr zudem fünf weitere vorgefertigte Decks erhalten.

Zum Start der Open Beta werden weiterhin folgende Extras zur Verfügung gestellt:

Gilden von Ravnica: Das neueste Kartenset von Magic: The Gathering wird am 27. September zum Start der Open Beta zur Verfügung stehen.

Besonderes Ingame Singleton Event: Alle Spieler der Open Beta bekommen vom 27. September bis zum 01. Oktober kostenlosen Zugang zu einem besonderen Singleton Constructed Event – es wird weder Gold noch Diamanten für die Teilnahme benötigt

Sealed Format: Dieses spezielle Magic: The Gathering Format wird ebenfalls in Magic: The Gathering Arena verfügbar sein. Hierbei stellen die Spieler ein Deck mit 40 Karten aus sechs ungeöffneten Boostern zusammen.

Einlösbare Codes: Mit Verkaufsstart der Gilden von Ravnica Edition enthalten alle physischen Produkte des Kartenspiels im Handel Codes, die in Magic: The Gathering Arena eingelöst werden können.

Interesse geweckt? Der Download ist auf der offiziellen Webseite unter playmtgarena.com erhältlich!