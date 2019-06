Joe und Anthony Russo, die Macher hinter Avengers: Endgame köpfen sich als nächstes Magic: The Gathering vor. Entstehen soll eine Netflix-Serie.

Netflix und die Videospielbranche wollen näher zusammenrücken. Nachdem die Dreharbeiten zur noch in diesem Jahr erscheinenden Witcher-Serie abgeschlossen sind, steht schon die nächste Spiele-Serienadaption ins Haus: Magic: The Gathering. Das berühmte Trading-Card-Game wird unter den Russo-Brüdern als ausführende Produzenten, dem Drehbuchautoren Henry Gilroy ("Star Wars: Rebels", "Star Wars: The Clone Wars") und Jose Molina ("The Thick") als Showrunner entstehen. Yoriaki Mochizuki ("Spider-Man: Into the Spider-Verse") wird ebenfalls als Supervising Director und Co-Executive Producer seine Finger im Spiel haben.

Klar dabei ist, dass es sich um eine Animationsserie handeln wird, die sich irgendwo zwischen Thriller, Horror und Drama mit ausgearbeiteten Charakteren bewegen soll.