In der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet die neue NFL-Saison - und EA Sports feiert das mit der Veröffentlichung eines neuen Spielmodus für das bereits verfügbare Madden NFL 20.

Etwas vor dem eigentlichen Saisonstart war bereits das neue Madden NFL 20 erhältlich und jetzt wo die NFL in ihre 100. Saison geht und die Eröffnungspartie der Green Bay Packers bei den Chicago Bears ansteht liefern die Entwickler noch einmal einen neuen Spielmodus nach. Dieser heißt "Superstar K.O." und soll durch schnelles und unterhaltsames Gameplay überzeugen.

In der Live-Beta des neuen Modus könnt ihr allein oder zusammen mit Freunden eure Superstar-Strategie austesten, die größten NFL-Stars draften und euren besiegten Gegnern die besten Spieler stehlen. Gespielt wird in 5-Minuten-Partien und auch Belohnungen für Ultimate Team sind mit von der Partie. EA selbst bezeichnet den Modus als geeignet für eine kurze Partie in der Halbzeit eines echten American-Football-Spiels.

Wer zum Saisonstart das komplette Spiel samt neuem Modus ausprobieren möchte, der kann sich Madden NFL 20 ab dem 05. September bis zum 09. September kostenlos ansehen. Nach Ende des Gratis-Wochenendes wird der Modus "Superstar K.O." weiterhin für alle PS-Plus- und Xbox-Live-Gold-Spieler, die Madden NFL 20 gekauft haben, kostenlos spielbar bleiben.