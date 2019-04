Electronic Arts setzt die Madden-Reihe natürlich auch in diesem Jahr fort und hat nun Madden NFL 20 samt Cover-Athlet und Release-Termin offiziell angekündigt.

Electronic Arts nutzte die Bühne des NFL Drafts 2019, um das neue Madden NFL 20 offiziell für PC, PS4 und Xbox One anzukündigen. Der neueste Teil der Football-Reihe bekommt dabei auch wieder einen neuen Cover-Athleten spendiert. Nach Star-Receiver Antonio Brown im Vorjahr, ist dieses Mal der Jungstar Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, auf der Verpackung zu sehen. Dieser wurde spektakulär aufspielend in der letzten Saison zum MVP der NFL gewählt.

Mahomes lieferte eine rekordverdächtige erste Saison als Starter ab und geht als einziger Quarterback in die Geschichte ein, der sowohl in der College-Liga als auch in der NFL mehr als 5.000 geworfene Yards in einer Saison verzeichnen konnte. Außerdem ist er der dritte Quarterback, der mindestens 50 Touchdowns in einer einzigen Saison erzielen konnte.

Mahomes stand zudem auch Pate für "Face of the Franchise: QB1", einem neuen Karrieremodus in Madden NFL 20. Dieser erlaubt es euch, euren eigenen Nachwuchs-Quarterback zu erstellen und euch vom College Football über den NFL Combine und NFL Draft bis hin zum Gesicht einer Franchise zu entwickeln. Der Modus setzt auf eine Szenariostruktur und soll durch einzigartige Ereignisse für Abwechslung sorgen.

Eine weitere Neuerung des Spiels ist "Superstar X-Factor", dank der die NFL-Stars ihre Fähigkeiten demonstrieren. Zudem gibt es neue Celebrations, Sprint- und sowie Pass-Optionen und einzigartige Playbooks.

Vorbesteller können zur Superstar Edition greifen, die euch als Bonus 12 Gold Team Fantasy Packs, 1 von 32 Basis-Elitespielern aus eurem Lieblings-Team, ein kleines Quick Sell Trainings-Pack in Ultimate Team sowie eine Legends Superstar-Fähigkeit für den von euch erstellten Spieler einbringt.



Der Release-Termin für Madden NFL 20 steht ebenfalls bereits fest: Der von EA Tiburon entwickelte Titel wird ab dem 02. August 2019 erhältlich sein.