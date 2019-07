Engegen eines anders lautenden Gerüchts Anfang der Woche wird Luigi's Mansion 3 etwas später erscheinen. Ihr könnt das unheimliche Hotel aber pünktlich zu Halloween von Geistern befreien.

Luigi's Mansion 3 hat endlich einen Release-Termin erhalten. Nachdem Luigis Gruselabenteuer während der E3 überraschenderweise noch Veröffentlichungsdatum erhielt, haben sich nun anfängliche Spekulationen bestätigt. Der dritte Teil der Reihe wird pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2019 und damit einige Wochen später als ein Gerücht Anfang der Woche suggerierte, erscheinen. Darin hieß es, Luigi's Mansion 3 würde am 4. Oktober in den Handel kommen.

Zusätzlich zu dieser Information hat Nintendo bekannt gegeben, dass der Titel auch mit den Nintendo-Switch-Online-Game-Coupons gekauft werden kann. Für diese ist eine Mitgliedschaft bei dem Online-Service notwendig. Dabei werden zwei Gutscheine für 90 Euro gekauft. Diese können ein Jahr lang gegen zwei Vollpreistitel aus einem ausgewählten Sortiment eingetauscht werden. Danach verfallen die Marken.