Kabelloses 7.1-Headset für PC, PS4 und Xbox One in Sicht

Nachdem LucidSound erst vor wenigen Tagen das Xbox-One-Headset LS35X gelauncht hat, geht es bereits munter weiter. Mit dem LS41 folgt ein kabelloses 7.1-Headset für PS4 und Xbox One.

Das LucidSound LS41 soll sich vor allem dadurch auszeichnen, dass es sowohl an der PS4 als auch an der Xbox One sowie auch am PC kabellos betrieben werden kann. Ob für die Xbox One ein Chatkabel erforderlich ist, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Da offenbar aber ein USB-Dongle für den kabellosen Betrieb erforderlich ist, gehen wir mal davon aus. Zusätzlich gibt es einen optionalen 3,5-mm-Klinkenanschluss für die Nutzung an mobilen Geräten. Neben der 2,4-GHz-Wireless-Connection unterstützt das LS41 auch DTS Headphone:X 7.1 Surround Sound.

Der Akku soll eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden gewährleisten. Wie schon beim LS35X setzt das Headset auf verbesserte Treiber sowie eine Überarbeitung der nun ovalen statt runden Ohrpolster für höheren Tragekomfort. Auch die intuitive Bedienung mittels drehbarer Außenseiten der Ohrmuscheln ist wieder mit an Bord.

Das LucidSound LS41 kann ab sofort vorbestellt werden und soll ab Januar 2019 ausgeliefert werden. Ein Preis wurde nicht genannt, bei Amazon ist das Headset aber für 219,99 Euro gelistet.