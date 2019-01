LucidSound hat nach der Ankündigung im Dezember nun mit der Auslieferung des neuen Wireless-Headsets LS41 für PC; PS4 und Xbox One begonnen.

Das LucidSound LS41 soll das neue Flaggschiff des Herstellers werden. Das Headset kann kabellos an PC, PS4 und Xbox One genutzt werden, sowie über 3,5-mm-Klinke auch an anderen Plattformen und mobilen Geräten.

Mit an Bord ist eine Reihe an Optimierungen gegenüber dem LS41. Die Verbindung erfolgt über 2,4-GHz-Wireless-Technologie für unkomprimiertes Audio an den Konsolen. Zusätzlich unterstützt das Headset DTS Headphone:X 7.1 für besseren Sound und punktgenaue Wahrnehmung von Gegnerpositionen im Spiel. Die Speaker wurden gegenüber dem LS40 ebenfalls überarbeitet und verbessert.

Die Akkulaufzeit des Headsets soll bis zu 20 Stunden betragen. Die Bedienung erfolgt, wie bei den LucidSound-Headsets üblich, über die dreh- und drückbaren Außenteile der Ohrmuscheln.

Das LucidSound LS41 ist hierzulande bereits bei Amazon gelistet zum Preis von 219,99 Euro mit einem Verfügbarkeitsdatum ab dem 4. Februar.