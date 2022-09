Die Gamescom ist kaum einen Monat her, da holt Logitech schon zum nächsten Präsentationshighlight aus. Im Herzen Berlins bekamen wir die neuesten Entwicklungen im Sortiment zu sehen und durften sogar Hand anlegen. Einige der neuen Produkte hinterließen schon auf den ersten Blick einen wahnsinnig guten Eindruck.

Es ist schon seltsam, wie Covid19 unsere Wahrnehmung beeinflusst. Früher waren große Events zur Vorstellung neuer Produkte gang und gäbe, doch im Jahr 2022, nach über zwei Jahren voller Home-Office-Videokonferenzen, wirken Veranstaltungen wie Logi PLAY ungewohnt dicht gefüllt. Pressevertreter und etliche Content-Creator aus aller Herren Länder drängten sich am 20. September dicht an dicht in eine zweistöckige Gaming-Eventhalle, um einen Blick auf das neueste Logitech-Portfolio zu werfen. Ja, es ist wahrlich schön, solche Veranstaltungen wieder mit allem Tamtam zu erleben, aber im Hinterkopf bleibt noch immer die Spur eines Gewissensbisses.

Gedanken, die schnell verfliegen, sobald die Show beginnt, und Logitech bemühte sich zusehends, unsere Anwesenheit mit sehenswerten Highlights zu belohnen. Sechs große Produkte für Gamer und Content-Creator, sowie eine Zusammenarbeit mit Streamlabs zwecks Vorstellung eines Emote Makers und eine Co-Streaming-Funktion, stellte man uns in Kooperation mit mehreren Partnern vor. Darunter große Namen wie Microsoft Xbox, Nvidia und Playseat.

Logitech Litra Beam

Für Influencer und Live Gamer gehört gutes Licht zur Grundausstattung. Wer schon einmal mit LED-Ringen und anderen Lichtquellen gearbeitet hat, weiß, wie stressig es sein kann, Position und Abstimmung der Beleuchtung zu optimieren. Diesen Prozess soll Litra Beam erleichtern. Diese Premium LED Lampe für einen geplanten Preis von 119 Euro leuchtet nicht nur von Haus aus ein sehr kräftiges, 320 Lumen helles Licht, sie verfügt obendrein über eine ausgeklügelte Aufhängung an drei Achsen mit flexiblen Ausrichtungsmöglichkeiten. Dabei steht es euch frei, ob ihr sie am mitgelieferten, etwa 30 cm langen Desktop Stand betreibt, oder irgendwo anders nach Belieben positioniert. Fünf Farbtemperaturen und eine gleichmäßige Abdeckung sollen jedem Hauttyp entgegenkommen.

Litra Beam wird größtenteils per Software gesteuert. Ihr passt also Helligkeit und Farbtemperatur am PC an und dürft dank der Anbindung an die G-Hub-App alle Einstellungen der Lampe in Form mehrerer Presets speichern. So könnt ihr unterschiedliche Beleuchtungs-Setups binnen Sekunden verwirklichen.

Logitech Blue Sona

Ein weiteres Schmankerl für Streaming-Experten liefert Logitech mit einem dynamischen Mikrofon der Oberklasse. Ganze 349 Euro soll man dafür auf den Tisch legen, aber angesichts der verbauten Technik ist das kein hoher Preis. Ein integrierter Vorverstärker, der allerdings eine Phantomspeisung von 24 oder 48 Volt voraussetzt, soll stolze 25 Dezibel Leistungs-Boost für glasklare Sprache garantieren, selbst wenn die Umgebung etwas lauter ist. Externe Booster werden somit überflüssig. Allerdings zeigt diese Konfiguration auch, dass kein USB-Anschluss möglich ist. Blue Sona besteht auf ein XLR-Kabel.

An der Klangqualität gibt es nichts zu rütteln. Dank zweier getrennt arbeitender Membranen (hinter einem abnehmbaren Pop-Schutz) und einer Frequenzabdeckung von 40Hz bis 18KHz wird dieses besonders kamerataugliche, weil stylische Schmuckstück ideal auf Stimmabnahme geeicht sein. Noch in diesem September werden die ersten Modelle ausgeliefert

Astro A30

Auf Logitechs Seite sind kabellose Kopfhörer für Gamer und Streamer erst seit der Einführung des Lightspeed-Übertragungsprotokolls interessant, denn dieser Standard ist deutlich schneller als klassisches Bluetooth, das seit jeher für mächtige Verzögerungen bei der Übertragung sorgt. Perfekt synchroner Sound und glasklare Klangqualität sind unschlagbare Argumente dafür. Unter dem Astro-Label stellt Logitech nun das Modell Astro A 30 vor, einen besonders stylischen On-Ear-Kopfhörer mit Kopfbügel. Seine Lightspeed-Verbindung funktioniert mit allen erhältlichen Konsolen, egal ob mit der Xbox One, Xbox Series, der PS4 und PS5, dem PC oder der Nintendo Switch. Dieses Modell kann sogar mit mehreren Geräten simultan verbunden werden. Und ja, auch mobile Geräte auf Android- oder iOS-Basis profitieren erstmals von der Lightspeed-Technik, müssen dann aber mit einem beigelegten USB-C-Dongle betrieben werden.

Eines der Highlights der Konfiguration dürfte die beeindruckende Batterie-Lebensdauer von bis zu 43 Stunden sein. Sollte euch dennoch plötzlich der Saft ausgehen, steht eine Klinkenbuchse für den Kabelbetrieb zur Verfügung. Technisch ein echtes Brett, aber auch äußerlich macht A 30 einiges her. Wer das Boom-Mikrofon nicht mag, kann es abmontieren und dank eines in der Ohrmuschel eingebauten indirekten Mikrofons trotzdem frei sprechen. Drehbare Ohrmuscheln und bequemer Memoryschaum sorgen für Komfort, egal ob ihr gerade Musik hört oder die Kopfhörer auf den Schultern ablegt. Obendrein lassen sich die äußeren Kunststoffabdeckungen der Ohrmuscheln abnehmen und durch eigene Designs ersetzen. Der offizielle Preis für den europäischen Handel liegt bei 249 Euro und noch im September werden die ersten Geräte ausgeliefert.

G FITS True Wireless Gaming Earbuds

Earbuds gehören im mobilen Sektor zum Standard, aber in den Gaming-Bereich konnten sie trotz ihres besonders bequemen und leichten Tragekomforts nicht vordringen. Auch hier liegt das vornehmlich an der überaus lästigen Verzögerung einer normalen Bluetooth-Verbindung. Mit den kabellosen G FITS Gaming Earbuds soll dieses Problem der Vergangenheit angehören, sodass Streamer und Gamer sowohl bequemen als auch kraftvollen Klang beim Gaming genießen können, sofern sie auf dem PC, einer PlayStation 4 / 5 oder dem PC spielen. Die Xbox-Familie wird leider nicht unterstützt, wohl aber mobile Geräte, die mit handelsüblichem Bluetooth oder bei Verwendung eines USB-C-Dongles auch per Lightning angesprochen werden.

Logitechs Lightning Übertragungsstandard ermöglicht Streamern höheren Komfort bei ihrer Arbeit und mehr Flexibilität in ihrem Haarstil, da keine Ohrmuscheln oder Bügel im Weg sind. Das ist aber keineswegs das einzige Kaufargument.

Was diese Earbuds nämlich besonders hervorhebt, ist die selbstständige Ohrmuschel-Anpassung, die einmalig nach dem Kauf vollzogen werden kann, sofern man die Buds mit einer speziellen App ansteuert. Einmal gestartet, verformen sich die Ohrstöpsel innerhalb von 60 Sekunden exakt auf die Form eures Gehörgangs, wobei ein Test sicherstellt, dass eure Ohren perfekt abgedichtet werden. Diese Funktion nennt sich Lightform Personal Fit. Einziger Nachteil: Die Anpassung funktioniert nur ein Mal. Ihr könnt die Buds also weder verleihen noch mal kurz an euren Partner abgeben. Wer auf Lange Sicht Probleme wegen der Form bekommt (etwa bei einer Verengung des Gehörgangs nach einer Außenohrentzündung oder anderen veränderlichen Merkmalen), kann Logitech kontaktieren und Ersatz-Stöpsel anfordern. Auch besonders kleine Stöpsel darf man beim Kundenservice ordern.

Acht Stunden Batterielaufzeit plus weitere 12 Stunden Reserve über das Lade-Case sind ordentlich, wenn auch nicht weit entfernt von dem, was andere Hersteller bieten. Ob die längliche Form, die quer über die Ohren ragt, bei allen potenziellen Kunden gut ankommt, wird wohl die Zeit zeigen. Wir könnten uns vorstellen, dass die Form für Personen mit abstehenden Ohren etwas lästig sein kann. In allen anderen Belangen zeigt Logitech jedoch hohe Performance, die der Konkurrenz sicherlich einheizt, wenn auch zu einem hohen Preis von 229 Dollar. In Europa erscheinen die Buds erst 2023.