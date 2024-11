Im Gegensatz zu anderen Herstellern hat sich Logitech in letzter Zeit mit neuen Produkten etwas zurückgehalten. Auf der Logi Play 2024 ließ es der Hersteller dann aber richtig krachen und präsentierte eine ganze Reihe von Refreshs ehemaliger Dauerbrenner. Die Edel-Tastatur G915 bekam ebenso einen Nachfolger wie der High-End-Mäusezirkus. Alles nicht ganz billig, aber zweifellos auch sehr spannend. Wir haben die neue Tastatur G915 X Lightspeed sowie die beiden Mäuse Pro 2 Lightspeed und Pro X Superlight 2 Dex (Mann, was für ein komplizierter Name ... warum?) getestet.

Logitech hat sich in Sachen High-End-Spielehardware lange Zeit zurückgehalten. Abgesehen von einem Refresh der beliebten G502 hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan. In diesem Jahr hat sich der Hersteller aber wieder aufgerafft und sowohl die G-Pro Mäuse als auch die G915 Tastatur haben neue Versionen erhalten. Diese sind preislich wieder im gehobenen Segment angesiedelt und man merkt schnell, dass sich Logitech einige Gedanken gemacht hat, wie man diese Peripherie noch weiter verbessern kann.

Logitech G915X Lightspeed (249,99 Euro)

Die edle Tastatur Logitech G915 Lightspeed kam vor rund dreieinhalb Jahren auf den Markt und hinterließ einen hervorragenden Eindruck. Die neue, in schwarz und weiß erhältliche Refresh-Variante nennt sich Logitech G915X Lightspeed und hat in der Tat einige Optimierungen an Bord. Und neben der uns vorliegenden Volltastatur gibt es auch noch eine TKL-Variante ohne Zahlenblock.

Erneut als Low-Profile-Tastatur konzipiert, glänzt sie mit einer flachen Bauhöhe von 22,6 mm, ist aber nicht mit der Corsair K100 zu verwechseln, die eher Chiclet-ähnlich daherkommt. Die Volltastatur besticht durch ihre saubere Verarbeitung, nicht zuletzt durch die gebürstete Aluminium-Oberschale und ihr Gewicht von 1080 Gramm bei Abmessungen von 475 x 150 x 22,6 mm.

Das Layout ist üppig. Oben rechts befinden sich vier Multimediatasten mit einem feinen Drehregler für die Lautstärke oder was auch immer man dort belegen kann. Links findet sich eine Reihe von fünf frei belegbaren G-Tasten, zum Beispiel für Makros, weitere vier befinden sich über den F1-F4-Tasten. Hinzu kommen Schalter für den Game-Modus, die Beleuchtung und die Verbindung.

Die G915X Lightspeed kann wahlweise per Kabel oder kabellos im 2,4-GHz-Modus betrieben werden, auch BlueTooth ist verfügbar. Logitechs Lightspeed-Technologie sorgt für eine nahezu latenz- und störungsfreie Verbindung. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen. Schaltet man die RGB-Beleuchtung auf volle Pulle, ist nach rund 36 Stunden Schluss, ohne Beleuchtung hält der Akku stolze 800 Stunden (Herstellerangabe).

Auch unter der Haube hat sich einiges getan, insbesondere durch den Wechsel der Schalter unter den hochwertigen Double-Shot-PBT-Tastenkappen. Die G915 X setzt nun auf geschmierte mechanische GL-Schalter, die wahlweise als Klick-, Taktil- oder Linearschalter erhältlich sind. Unser Testexemplar ist mit taktilen Schaltern ausgestattet. Im Gegensatz zur alten G915 haben die Stempel die typische Kreuzform und lassen sich dadurch leichter austauschen.

Der Auslösepunkt der taktilen Schalter liegt bei 1,3 mm, der gesamte Tastenhub bei 3,2 mm. Das Tippgefühl der flachen Tastatur mit den neuen Schaltern ist hervorragend. Die Schalter reagieren schnell und präzise, sowohl beim Spielen als auch beim Arbeiten. Ganz leise sind sie nicht, aber es klappert nichts und das Tippgeräusch ist „weich“ genug, um nicht auf die Nerven zu gehen.

Die Konfiguration hat einiges zu bieten. Neben den üblichen Einstellungen für die Lightsync-RGB-Beleuchtung lassen sich auch einige Belegungen einstellen, was allerdings etwas Übung erfordert. Dank Keycontrol via Logitech G Hub kann man jeder G-Taste bis zu 15 Funktionen zuweisen. Das ist zwar nicht unbedingt notwendig, kann aber für den einen oder anderen ein unschätzbarer Vorteil sein.

Logitech Pro X Superlight 2 Dex (169,99 Euro)

Weiter geht es mit der edlen Luxusmaus Pro X Superlight 2 Dex, die in den Farben Schwarz, Weiß und Pink erhältlich ist. Der Edelnager ist eine asymmetrische Maus für Rechtshänder, die kabellos funktioniert und trotzdem nur 60 Gramm auf die Waage bringt.

Mit der Ergonomie und den Abmessungen von 125,8 x 67,7 x 43,9 mm geht Logitech einen sauberen Mittelweg, der für fast alle Handgrößen passt. Die Ergonomie empfanden wir als sehr angenehm, zumal die Soft-Touch-Oberfläche des stabilen Gehäuses für guten Halt sorgt. Auf eine RGB-Beleuchtung hat Logitech bei dieser Maus verzichtet, was im kabellosen Betrieb für eine gute Akkulaufzeit von 95 Stunden sorgt.

Natürlich kann der Nager auch über ein USB-C-zu-USB-A-Kabel betrieben werden. An der Unterseite befindet sich zudem ein Slot für das separat für 139 Euro erhältliche Powerplay Mauspad, das das Laden per Kabel komplett überflüssig macht. Der Strom wird einfach über einen Puck in der Maus kabellos vom Mauspad übertragen, während man damit spielt oder arbeitet.

Die Ausstattung der Maus ist zumindest oberflächlich sehr spartanisch. Zwei Maustasten mit extrem präzisen optischen Lightforce Switches mit Mikroschalter-Klickgefühl bilden das Herzstück. Hinzu kommen zwei gut platzierte Daumentasten auf der linken Seite. Ein Traum ist das griffige, klickbare Mausrad mit seiner fühlbaren, aber ultraleisen Rasterung. Nichts kratzt, nichts klappert, so soll es sein.

Unter der Haube steckt Hightech. Logitech hat die Logitech Pro X Superlight 2 Dex mit dem neuen Hero 2 Sensor ausgestattet und der bringt satte 44.000 DPI bei 88G und 888 IPS ins Rennen. Erfreulich auch: Im kabelgebundenen Betrieb liegt die Abtastrate bei 1.000 Hz, im kabellosen Betrieb per USB-Dongle sind bis zu 8.000 Hz möglich, eine potente CPU vorausgesetzt.

Logitech Pro 2 Lightspeed (139,99 Euro)

Die Pro 2 Lightspeed ist in Ausstattung und Innenleben der Pro X Superlight 2 Dex nicht unähnlich. Allerdings setzt Logitech bei der Pro 2, die ebenfalls in den Farben Schwarz, Weiß und Pink erhältlich ist, auf ein beidhändiges, symmetrisches Design. Da die Daumentasten dank magnetischer Befestigung austauschbar sind (Schalter und Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten), eignet sich die Maus sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.

Die Pro 2 ist etwas schwerer als ihre teurere Schwester und wiegt 80 Gramm bei Abmessungen von 125 x 63,5 x 40 mm. Der Betrieb ist auch hier kabellos oder über ein USB-C-zu-USB-A-Kabel möglich. Die Akkulaufzeit beträgt 60 Stunden mit und 95 Stunden ohne RGB-Beleuchtung. Ein Slot für den Powerplay Puck zum kabellosen Aufladen ist auch bei dieser Maus vorhanden.

Die Ausstattung ist ähnlich wie bei der Pro X Superlight 2 Dex. Spartanisch mit zwei Maustasten mit optischen Lightforce-Schaltern, zwei austauschbaren Daumentasten sowie ein klickbares Mausrad. Das Mausrad verfügt ebenfalls über eine gut fühlbare Rasterung und ist sehr leise, weist aber im Vergleich zur großen Schwester noch leicht hörbare Schleifgeräusche auf, was aber auch am Testmuster liegen kann.

Unter der Haube arbeitet der gleiche Sensor, also der Hero 2 mit 44.000 dpi, allerdings nur mit 1.000 Hz Abtastrate, die 8.000 Hz bleiben dem Flaggschiff vorbehalten. Aber auch die Pro 2 ist eine hervorragende, präzise und schnelle Maus, mit der man kaum etwas falsch machen kann.