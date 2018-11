Nach dem überraschenden Erfolg von Life is Strange ist das offizielle Sequel im September gestartet, doch seit dem Release der ersten Episode ist es verdächtig ruhig um den Titel geworden. Und das wird leider Gottes auch noch etwas länger so bleiben.

Nach der Veröffentlichung der ersten Episode "Roads" von Life is Strange 2 am 27. September 2018 hat man vom Sequel aus dem Hause Dontnod Entertainment nichts mehr gesehen und gehört. Auch einen Release-Termin für die zweite Folge gab es bis dato nicht, doch jetzt hat sich das Entwicklerteam endlich einmal zu Wort gemeldet.

Beim ersten Life is Strange verfolgte das Team einen ähnlichen Ansatz, wie ihr es sonst von anderen Spielen im Episodenformat gewohnt seid: Mehr oder weniger alle zwei Monate gibt es eine neue Episode, bis eine Staffel abgeschlossen ist. Nach der ersten Episode der neuen Geschichte um die Brüder Sean und Daniel Ende September sind zwei Monate mittlerweile aber verflogen - und von Episode 2 fehlt jede Spur.

Laut Dontnod wird die zweite Folge auch noch weiter auf sich warten lassen und nicht mehr im aktuellen Jahr 2018 erscheinen. Stattdessen stellte man einen Release im Januar 2019 in Aussicht, ohne jedoch ein konkretes Veröffentlichungsdatum zu nennen. Im offiziellen Tumblr-Blog führt man als Grund für die ungewöhnlich lange Wartezeit von bis zu vier Monaten seit dem Release von Folge 1 an, dass man einen sehr hohen Qualitätsanspruch an sich selbst habe. Das Projekt insgesamt liege dem Team sehr am Herzen und man wolle die Entwicklung daher nicht vorschnell abschließen.

Die lange Wartezeit zwischen den Episoden solle im Gegenzu sicherstellen, dass man sich in einer Position befinde, etwas zu veröffentlichen, worauf man wirklich stolz sein und woran man sich für immer erinnern könne. Immerhin: Mit "Rules" wurde zumindest schonmal der Name der zweiten Episode von Life is Strange 2 enthüllt. Weitere Infos soll es voraussichtlich Mitte Dezember geben - dann womöglich auch den Release-Termin im Januar des neuen Jahres.