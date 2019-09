Erst kürzlich ist die nächste Episode von Life is Strange 2 veröffentlicht worden. Jetzt soll die Geschichte um Max und Chloe auf andere Art und Weise fortgesetzt werden.

Entwickler DONTNOD lieferte mit Life is Strange einen überraschenden Erfolg im Episodenformat ab, der zwischenzeitlich mit Life is Strange 2 fortgesetzt wurde. Die Macher werden euch in absehbarer Zeit aber erneut auch auf andere Art und Weise in die Geschichte rund um Max und Chloe eintauchen lassen.

Mit "Life is Strange: Strings" wurde nun die mittlerweile dritte Ausgabe der Buchreihe zu Life is Strange angekündigt. Die neue Graphic Novel soll am 21. April 2020 veröffentlicht werden, wie Publisher Square Enix nun zusammen mit Titan Comics bestätigte.

Zuvor hatten beide Unternehmen bereits die weiteren Ausgaben "Life is Strange: Waves" und "Life is Strange: Dust" auf den Markt gebracht. Jetzt folgt die dritte Ausgabe, um die Geschichte des ursprünglichen Spiels rund um die Protagonisten Max, Chloe und Rachel fortzusetzen. Enthalten sind insoweit die Einzelausgaben #9 bis #12.

Die Geschichte wurde von Emma Cieveli geschrieben, die Illustrationen stammen von Claudia Leonardi.