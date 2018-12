Ende September startete Life is Strange 2 mit der ersten Episode durch, doch deutlich länger als von der ersten Staffel üblich müssen Spieler seither auf die zweite Folge warten. Jetzt gibt es endlich einen Release-Termin.

Fast drei Monate hat es seit dem Release der ersten Folge von Life is Strange 2 nun gedauert, bis Entwickler Dontnod Entertainment nun endlich überhaupt einmal einen konkreten Termin für die zweite Folge nennen konnte. Qualität steht für das Studio in diesem Fall über allem, und so müsst ihr euch jetzt immer noch einige Wochen gedulden.

Demnach wird die zweite Episode mit dem Titel "Rules" ab dem 24. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein. Damit wird es schlussendlich eine viermonatige Lücke zwischen den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel gegeben haben. Dontnod hatte diesen Umstand bereits zuvor damit begründet, dass man alles richtig machen wolle. Zum Release der zweiten Folge soll diese dann auch wirklich höchsten Ansprüchen genügen.

Mit der Ankündigung veröffentlichte man zusammen mit Publisher Square Enix nun auch fünf erste Bilder aus der zweiten Folge, die ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt. Außerdem gibt es zur Terminbekanntgabe einen neuen Live-Action-Trailer, den ihr weiter unten findet. In diesem kommt unter anderem Sprecher Gonzalo Martin zu Wort, der den Charakter Sean Diaz verkörpert.

Handlungstechnisch wird es Sean und Daniel in der zweiten Episode zum Haus ihrer Großeltern verschlagen. Dort treffen sie auf Chris Eriksen, einem Jungen, den ihr vielleicht noch aus dem Spin-Off The Awesome Adventures of Captain Spirit kennt. Wie es dann weiter geht? Lasst euch überraschen, zumal Jon Brooke von Square Enix einen der fesselndsten Augenblicke in der Reihe verspricht, an den ihr euch noch länger erinnern werdet.