Im September 2018 startete das Sequel Life is Strange 2 mit der ersten Episode, doch Fans des Franchise müssen sich ungewöhnlich lange zwischen den einzelnen Folgen bis zum nächsten Release gedulden. Jetzt besteht immerhin Planungsklarheit.

Die zweite Episode von Life is Strange 2 ließ nach der Veröffentlichung der ersten Folge Ende September 2018 im Vergleich zur ersten Staffel ungewöhnlich lange auf sich warten. Seitdem ist wieder einige Zeit vergangen und bis dato gab es keine gesicherten Release-Aussagen zur dritten Folge. Das hat sich heute nun geändert!

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die dritte Episode namens "Wastelands" im Mai erscheinen wird. Fans dürfen ihren Kalender zücken und sich den 09. Mai 2019 rot anstreichen; dann kommt die neue Folge für PC, PS4 und Xbox One.

Worum geht es? Die Geschichte der Brüder Sean und Daniel, die nach einem tragischen Vorfall in Seattle auf der Flucht vor der Polizei sind und entdecken, dass Daniel eine übernatürliche Kraft besitzt, geht in Episode 3 weiter. Nach den Ereignissen im kalten Winter erreichen die Brüder die hoch aufragenden Mammutbäume der Wälder Kaliforniens und schließen sich einer Gemeinschaft von Vagabunden am Rande der Gesellschaft an. Dort machen sie neue Erfahrungen und begegnen neuen Freunden. Die neuen Beziehungen verursachen Spannungen zwischen den Brüdern: Können sie zusammenhalten oder wird ihre gemeinsame Reise hier enden?

Außerdem machte Square Enix auch in Bezug auf die weiteren Folgen 4 und 5 des Sequels Nägel mit Köpfen. Episode 4 erscheint am 22. August 2019, Episode 5 dann pünktlich vor Weihnachten am 03. Dezember 2019.