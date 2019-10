Nach dem Überraschungserfolg von Life is Strange ist mittlerweile auch das Sequel in digitaler Form längst durchgestartet. In Kürze kommen nun Fans von klassischen Box-Versionen auf ihre Kosten.

Square Enix hat nach dem digitalen Release von Life is Strange 2 nun auch eine Box-Version des erfolgreichen Sequels angekündigt. Diese erscheint pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 03. Dezember 2019 - und dann nicht nur als Standard Edition, sondern auch als limitierte Collector's Edition mit allerhand Extras.

Beide Fassungen enthalten grundsätzlich natürlich die komplette Season von Life is Strange 2 mit allen Episoden, darüber hinaus aber auch noch Exklusivinhalte. Bereits in der Standard Edition gibt es als Bonus das Spin-Off The Awesome Adventure of Captain Spirit dazu. Außerdem erhaltet ihr hier die Arcadia-Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel.

Echte Fans greifen aber natürlich zur limitierten Sammler-Edition, die exklusive im Square Enix Store erhältlich ist. Diese bringt auch etliche Sammlerobjekte mit sich. Konkret erhaltet ihr im Rahmen der Collector's Edition:

Die vollständige Season

Bonus-Spiel: The Awesome Adventures of Captain Spirit

Arcadia-Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel

Offizieller Soundtrack von Jonathan Morali auf Vinyl – in einem Boxset (4 x 45rpm)

32-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Concept Art aus dem Spiel

Vinyl-Figuren von Sean (ca. 10 cm groß) und Daniel (ca. 7,5 cm groß)

Collector’s-Edition-Sammlerbox

Ausgewählte Händler bieten als Bonus ein Maskottchen-Bundle an. Es enthält eine Auswahl an Patches, mit denen Seans Rucksack im Spiel verziert werden kann, sowie einen Schlüsselanhänger mit dem Maskottchen Hawt Dawg Man.