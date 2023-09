Life by You

Was tun, wenn das eigene Dasein gerade nicht so rund läuft? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Die Sims bieten seit dem Jahr 2000 eine ziemlich simple Lösung: Baut euch einfach einen virtuellen Menschen und lebt ein alternatives Leben. Im Bereich der Lebenssimulationen ist die traditionsreiche Reihe von Maxis der unumstrittene Platzhirsch. Paradox schickt sich mit Life by You jedoch an, am Thron zu rütteln. Dabei arbeitet das Studio an weit mehr als nur einem Klon, wie ich auf der Gamescom erfahren durfte.

Das Kernprinzip von Life by You verdeutlichten mir die beiden anwesenden Entwicklerinnen durch einen beispielhaften Tag von Ronnie. Die junge Dame verdient ihre Brötchen in einem Fitnessstudio. An ihren Rezeptions-Job ist sie allerdings nicht gebunden, denn im Laufe der Zeit offenbaren sich immer bessere Karriereoptionen, die bis hin zur Leitung ihres eigenen Körpertempels reichen. Das Leben besteht aber freilich nicht nur aus Arbeit. Speziell im alltäglichen Bereich und bei den körperlichen Bedürfnissen hebt sich Paradox’ Titel deutlich von den Sims ab. So macht es euch das Leben manchmal spannender und auf Wunsch auch deutlich leichter.

Cheaten erwünscht!

Wie jeder andere Mensch unterliegt auch Ronnie niederen körperlichen Bedürfnissen: Sie hat Hunger, muss auf die Toilette, wird müde oder will sich nach einem anstrengenden Tag waschen. Meiner Erfahrung nach nerven die virtuellen Schutzbefohlenen schnell, wenn sie zum achten Mal innerhalb von zehn Minuten nach einer Pipi-Pause verlangen oder es ohne ein Sandwich nicht mal mehr über die Straße schaffen. Umso dankbarer war ich Life by You für die Option, cheaten zu dürfen.

Richtig gelesen, Paradox erlaubt euch Mogeleien vielfältiger Art. Puristen mag das zu weichgespült sein, in der Praxis versprechen sich die Entwicklerinnen und Entwickler davon aber, dass ihr euch dank weniger Ablenkungen mehr auf die persönliche Geschichte eures kleinen Menschleins konzentriert. Dadurch soll euch die Lebenssimulation richtiggehend ins Geschehen ziehen, wozu ein weiterer essenzieller Unterschied zum großen Vorbild beiträgt: In Life by You sprechen die Figuren in realer Sprache und sabbeln nicht irgendwelche Fantasielaute vor sich hin.

So führten mir die beiden Entwicklerinnen einen kleinen Dialog zwischen Ronnie und einer Besucherin des Fitnessstudios vor. Der Plausch entwickelte eine ganz seltsame Eigendynamik, denn die neue Bekanntschaft bildete sich innerhalb weniger Minuten ein, in Ronnie ihre Seelenverwandte gefunden zu haben und stand darum kurz vor der Blutsschwesterschaft. Solche überraschenden Momente sind durchaus gewollt und sollen euch für viele Stunden bei der Stange halten.

Life by You - Announcement Trailer Paradox hat mit Life by You einen Sims-Konkurrenten heute ausführlich vorgestellt.

Selbstverständlich lenkt ihr in Life by You in erster Linie die Geschicke eurer eigenen Figuren. Paradox geht allerdings noch einen Schritt weiter und erlaubt euch jederzeit, in die virtuelle Haut eines jeden Bewohners und einer jeden Bewohnerin der Stadt zu schlüpfen. Die Relevanz dieser Möglichkeit wage ich aktuell aber noch zu bezweifeln.

Bau dir deinen eigenen Menschen

Was macht euch und mich aus? Unsere Eigenschaften und Vorlieben natürlich. Ronnie beispielsweise besitzt eine athletische Veranlagung, ist unternehmungslustig und mutig. Zu ihren liebsten Beschäftigungen zählen entsprechend sportliche Workouts. Zudem hat sie einen Narren an Unterhaltungselektronik aller Art gefressen. Diese Informationen helfen euch besonders dann weiter, wenn sie einen wie auch immer gearteten Groll hegt. König Konsum regiert auch in Life by You und ein neuer Fernseher behebt jegliche Stimmungsprobleme.

Entsprechend dem allgemeinen Motto „Schaffe dir dein eigenes Leben“ müsst ihr jedoch nicht mit den vorgegebenen Attributen vorliebnehmen. Paradox verspricht umfangreiche Modding-Tools für die Lebenssimulation – vorgeführt bekam ich sie leider noch nicht. Ihr sollt unter anderem eigene Charaktereigenschaften definieren dürfen. Die Entwicklerinnen betonten, dass das System nicht zu technisch ausfällt, damit jeder Fan eigene Mods entwerfen kann.

Weiter sah ich ein Beispiel für die unterschiedlichen Beschäftigungen und wie sie ineinander greifen. Ronnie kümmert sich in ihrer Freizeit gerne um die Blumen in ihrem Garten und pflanzt unterschiedlichste Arten an. Nachdem sie fertig gewachsen sind, könnt ihr sie pflücken und zur Dekoration eures Hauses beispielsweise in einer Vase schick anrichten. Sogar die Farbe eurer Knospen beachtet das Spiel korrekt.

Selbstverständlich hören die Anpassungsoptionen von Life by You bei der Charaktererstellung nicht auf. Auch Gebäude dürft ihr auf vielfältige Weise auf- und umbauen. Fenster, Wände, Türen, Elektrogeräte, Möbel und noch viel mehr platziert ihr nach eigenem Gusto, ändert die jeweilige Größe und färbt alles aufeinander abgestimmt ein – oder eben nicht. Es ist ja euer Haus. Macht, was ihr wollt. So lautet zumindest das Versprechen von Paradox.