Soulslike-Fans beäugen bereits den kommenden Launch von Lies of P und zumindest die Demo hat sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Neowiz wird darüber sicher nicht traurig sein.

Lies of P hatte beim Summer Game Fest einen saftigen Auftritt, bei dem nicht nur der Releasetermin am 19. September bekanntgegeben wurde, sondern parallel auch eine Demo an den Start ging. Und letztere läuft offenbar alles andere als schlecht.

Wie Entwickler Neowiz via Twitter bekannt gab, haben sich nämlich mittlerweile über eine Million Spieler die Demoversion des kommenden Soulslikes heruntergeladen und sich von den Qualitäten des düsteren Titels überzeugt, das sich visuell und spielerisch kräftig bei den großen Vorbildern von From Software, insbesondere Bloodborne, bedient. Auch auf Twitch hat das Spiel offenbar einen guten Start hingelegt und kletterte auf bis zu 170.000 Zuschauern.

Der Hype um das Spiel kommt offenbar also so langsam ins Rollen. Für Neowiz ist die Demo sicherlich auch nochmals eine gute Gelegenheit, direktes Feedback der Spieler einzuholen und gegebenenfalls noch an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Schaut man auf die Reaktionen bei Twitter, kam die Demo auf jeden Fall gut an, bemängelt werden aber noch Aspekte wie das zu kurze Zeitfenster für Paraden und die Ausweichanimationen. Aber bis zum Release hat Neowiz ja noch einiges an Zeit, zu reagieren und Optimierungen vorzunehmen.

Gelingt das, könnte Lies of P ein ziemlich großes Ding werden. Sogar erste Kollaborationen sind bereits in Sicht. So kündigten Team Ninja bereits ein potenzielles Crossover mit Wo Long: Fallen Dynasty an. Details sollen noch folgen, aber da es sich um eine gegenseitige Kooperation handelt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihr beispielsweise Waffen und Skins vom jeweils anderen Spiel bekommt.

Die Demo steht noch bis zum 27. Juni zur Verfügung, wer also noch keinen Blick hineingeworfen hat, sollte das schleunigst nachholen.