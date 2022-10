Zu einem zünftigen Spieleabend gehören kühle Getränke einfach dazu. Erfrischung muss sein, egal ob beim Raid oder in hitzigen Multiplayer-Schlachten. LevlUp hat bereits mit Gaming-Boostern und Hydration Drinks den Getränkemarkt für Gamer aufgemischt. Nun steht das nächste Produkt in den deutschen Supermärkten: LevlUp IceTea, der Eistee-Gamechanger in fünf Geschmacksrichtungen.

Wofür steht LevlUp?

Die einzigartigen Drinks von LevlUp gehören zu den beliebtesten Getränken, die speziell auf Gamer zugeschnitten sind. Durch Kooperationen mit Deutschlands größten Streamern wie Elotrix, Trymacs oder maxiliecuy konnte das LevlUp-Team seine Mission erfolgreich umsetzen und Gamer dabei unterstützen, immer in Höchstform zu sein.



Aus dieser Idee heraus entstanden die populären Gaming Booster, die innerhalb kürzester Zeit die Gaming-Community für sich gewannen und zahlreiche weitere Unternehmen inspirierten. Die Gründe für den Erfolg liegen auf der Hand: Geschmacksrichtungen abseits der Norm, ansprechende Produktdesigns, der Verzicht auf leistungssenkenden Zucker und natürlich die tiefe Verbundenheit mit der Community.



Genau diese Fans inspirieren das Team stets zu neuen, spannenden Produkten. Auf die wegweisenden Gaming Booster folgten praktische trinkfertige Drinks. Nun wird der nächste Punkt auf der Wunschliste der Community erfüllt: Die Gamechanger für das Eistee-Segment sind ab sofort im Supermarkt erhältlich.





Die erfrischenden IceTeas

LevlUp IceTeas gehen nicht mit der Norm und begeistern durch ganz neue Flavours. Der eintönige Eistee-Markt wird durch die zuckerfreien und koffeinhaltigen Drinks gehörig auf den Kopf gestellt. Fünf einzigartige Geschmacksrichtungen stehen bereit, die beliebte LevlUp-Klassiker wie auch neu interpretierte Eistee-Sorten umfassen. Die Sorten Galaxy (Acai-Heidelbeere), Shiny Dragon (Drachenfrucht-Litschi), Nuke (Limette-Blaue Himbeere), Peach (Pfirsich) und Lemon (Zitrone) bringen den Abwechslungsreichtum auf das nächste Level.

Die Vorteile von LevlUp IceTeas

Die LevlUp IceTeas heben sich durch zahlreiche Vorteile von der Konkurrenz auf dem Markt ab:



Kein Zucker - Voller Geschmack, dabei aber null Prozent Zucker. Die IceTeas sind diätfreundlich und können jederzeit ohne Angst vor Leistungsabfall genossen werden.



Mit Koffein - Selbst ein ewig langer Raid ist kein Problem mehr, denn dank zugefügtem Koffein bleibt die Konzentration auch bei mehrstündigen Sessions erhalten.



Ganz neue Eistee-Flavours - Fünf spannende Geschmacksrichtungen hat sich das LevlUp-Team einfallen lassen, die sich deutlich von anderen Produkten abheben.



100 Prozent LevlUp-Geschmack - Wer bereits einen Gaming Booster oder einen Hydration Drink von LevlUp probiert hat, der weiß, wie lecker sie schmecken. Da bilden die IceTeas natürlich keine Ausnahme.

Ab sofort im Supermarkt

Wie für LevlUp üblich, ist der IceTea bequem online bestellbar. Das Team hat das Vertriebsnetz aber weiter ausgebaut und so sind die Eistees auch in vielen deutschen Supermarktketten verfügbar. Jeden Tag kommen neue Läden dazu, in denen die IceTeas und andere Drinks aus der LevlUp-Produktpalette erhältlich sind. Über den praktischen Storefinder auf der LevlUp-Homepage findet ihr heraus, wo sich eure nächste Anlaufstelle für den Eistee mit dem Leistungsboost befindet.

Das nächste LevlUp?

Die IceaTeas sind nur ein weiterer Schritt in der Geschichte von LevlUp. Ihr solltet #teamlevlup auf jeden Fall im Auge behalten, um keine neuen Informationen oder Produkte zu verpassen.



Die LevlUp Gaming Booster sind im offiziellen Shop auf https://www.levlup.com/de-de erhältlich.