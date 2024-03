Das PvPvE-Gameplay von Hunt: Showdown, die asymmetrische “Spiel den Killer”-Komponente aus Dead by Daylight und die Weltraum-Gruselstimmung von Alien: Isolation -

so lässt sich Level Zero: Extraction beschreiben. Selber Hand anlegen durften wir leider noch nicht, aber per Video-Konferenz gewährten uns die Entwickler vom neu gegründeten, ukrainischen Studio Doghowl Games einen ersten Blick aufs Gameplay ihres Erstlingswerk.

Level Zero: Extraction soll ein Horror-Alien-PvPvPvE-Extraction-Shooter werden. Ihr schlagt euch also auf verlassenen Raumstationen und ähnlichen finsteren Orten sowohl mit anderen Spielern, als auch mit Aliens und der Umgebung rum.

Zu Beginn der Runde dürft ihr erstmal entscheiden, ob ihr als Mensch euer Glück versuchen wollt oder lieber als Alien Jagd auf die Eindringlinge macht. Auf Seite der Menschen kloppen sich bis zu drei Söldner-Teams mit jeweils drei Spielern um die begehrten Ressourcen eines Planeten. Feste Klassen gibt es nicht, vielmehr bestimmt euer Loadout eure Fähigkeiten bzw. Möglichkeiten. Zur Bewaffnung steht euch ein riesiges Arsenal zur Verfügung, darunter jede Menge Schusswaffen, Flammenwerfer, Minen, Fallen, Hämmer, Granaten und Macheten und wer noch eine Hand frei hat, der greift sich einfach einen Bewegungssensor für das ultimative Ellen-Ripley-Feeling.

Für den Nahkampf hat sich Doghowl noch ein ganz besonderes Schmankerl ausgedacht. Ihr schwingt eure Keulen nicht einfach per Klick, sondern müsst die Schläge ähnlich wie in Chivalry durch Bewegen der Maus in die entsprechende Richtung auslösen. Das kann schonmal ziemlich stressig werden, wenn ihr gleichzeitig vor blutrünstigen Aliens durch dunkle Gänge davonlauft. Erst wenn ihr genug Rohstoffe gesammelt habt (und noch am Leben seid), könnt ihr euch erfolgreich aus dem Staub machen.

Da wollen allerdings die Aliens noch ein Wörtchen mitreden. Als anständiger Außerirdischer greift ihr natürlich nicht zur Wumme, sondern nutzt eure individuellen Fähigkeiten wie Säurespucke, Lebendfallen und Herzschlag-Scans. Es gibt zwar nur eine einzige Art von Aliens, dafür können diese mittels Talentbaum auf den eigenen Spielstil angepasst werden.

Praktischerweise seid ihr zudem so gut gepanzert, dass euch Kugeln nahezu nichts ausmachen. Mit Waffen könnt ihr euch also vielleicht gegen andere Spieler verteidigen, um gegen die Aliens anzukommen, müssen die Menschen aber auf die Lieblingswaffe von Bestseller-Autor Alan Wake zurückgreifen: Licht!

Egal ob Knicklicht-Funzel oder rot-leuchtende Signalfackel, durch Lichtquellen aller Art erleiden die Aliens massiven Schaden, der je nach Intensität auch durchaus tödlich sein kann. Schafft ihr es also, als Söldner in einem Raum das Deckenlicht zu aktivieren, seid ihr vorerst vor den Monstern sicher, dafür gebt ihr ein leichtes Ziel für andere Spieler oder NPCs ab, die auch noch auf der Karte unterwegs sind und so gar keinen Bock darauf haben, dass ihr euch die Ressourcen krallt.

Level Zero: Extraction - Gameplay Reveal Trailer Das ukrainische Studio Doghowl Games präsentiert mit Extraction Level: Zero Survival-Alien-Horror im innovativen asymmetrischen Multiplayer mit bis zu 11 Spielern gleichzeitig.

Sollte euch dann doch einmal als Söldner ein Alien erwischen oder eine Taschenlampe euch als Alien die Haut vom Körper brennen, ist das Spiel aber nicht gleich vorbei. Gefallene Söldner kehren als Drohne zurück und unterstützen ihre Kameraden, indem sie scouten, Gegner pingen, Monster betäuben, Gegenstände bewegen oder Lichtschalter betätigen. Nur zu weit von den noch lebenden Kollegen solltet ihr euch nicht entfernen. Ist die Distanz zu groß, verliert die Drohne das Signal und schaltet einfach ab.

Von den Aliens gibt es zwar immer nur zwei gleichzeitig, dafür erhaltet ihr im Falle eures Ablebens sofort wieder Verstärkung und dürft in einem frischen Körper erneut auf die Jagd gehen.

Ab dem 15. März beginnt die Closed Beta, für die ihr euch via Steam anmelden könnt. PC-Spieler sollen noch 2024 Early-Access-Zugang erhalten. Konsoleros müssen sich hingegen bis Version 1.0 gedulden. Crossplay wird von den Entwicklern dann zwar angestrebt, ist aber bisher nicht bestätigt.