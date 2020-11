Der deutsche Entwickler CrazyBunch veröffentlichte vor zwei Jahren überraschend ein neues Adventure rund um die Kultfigur Leisure Suit Larry und überraschte allen voran mit ausgeklügelten Rätseln, die qualitativ jenen aus den alten Sierra-Episoden um Welten überlegen waren. Und offenkundig war das Spiel erfolgreich genug, weshalb wir uns nun an einer weiteren Fortsetzung namens Wet Dreams Dry Twice erfreuen dürfen.

Das Schicksal meinte es nie besonders gut mit Larry Laffer: Auf der ewigen Jagd nach Frauen und Sex stolpert er seit 1987 von einer Peinlichkeit in die nächste und hat doch nie seine große Liebe gefunden. Im Finale von Wet Dreams Don't Dry sah zwar alles danach aus, dass er mit Faith Less endlich die Frau seiner Träume gefunden habe. Doch dann wurde die Gute von einem Puck erschlagen, trieb in einem Rettungsboot aufs offene Meer hinaus und ward nicht mehr gesehen.

Neues Spiel, altes Liebesglück

Larry befindet sich zu Beginn von Wet Dreams Dry Twice weiterhin auf der Insel Cancún und soll die Tochter von El Rey ehelichen, bei der es sich zu seinem Entsetzen um einen Esel handelt. Im letzten Moment erhält er ein aktuelles Foto von Faith, demnach seine Liebste noch am Leben ist. Also zieht er los, um nach ihr zu suchen – und natürlich nebenbei weitere Frauen flachzulegen, die ihm über den Weg laufen.

Die Geschichte ist somit nicht nur eine konsequente Fortsetzung, sondern setzt nach wie vor auf platte Phrasen und richtig derbe, sexistische Sprüche. Diese funktionieren nur deshalb, weil CrazyBunch ähnlich wie vor zwei Jahren herrlich übertreibt und man sie allein deshalb nicht ernst nehmen kann. Es sollte jedenfalls klar sein, dass ein Larry Laffer in der realen Welt nicht weit kommen und zurecht reihenweise böse Blicke ernten würde.

Zudem hat CrazyBunch in zweierlei Hinsicht dazugelernt, um den Balanceakt rund um den guten Geschmack zu meistern: Zum einen haben sie sich eklige Szenen verkniffen, weshalb ihr diesmal keine voll geschissene Frauenunterhose mit euch herumschleppen müsst. Zum anderen wirkt die Story ordentlich abgeschlossen und im Gegensatz zu seinem Vorgänger geht Wet Dreams Dry Twice auch nicht im letzten Drittel die Puste aus.

Knackige Puzzles für Fortgeschrittene

Das fabelhafte Rätseldesign stellt abermals eine kleine Überraschung dar und dürfte ausgerechnet Fans der alten Lucas-Arts-Spiele mächtig Spaß bereiten. Erneut gefällt uns die Struktur der einzelnen Kapitel, in denen ihr mehrere Aufgaben parallel lösen müsst, sodass sich das Adventure bei weitem nicht so linear anfühlt wie viele seiner Genre-Kollegen. Und deshalb ist es wieder eine wahre Freude, all die verfügbaren Objekte einzusammeln und fleißig miteinander zu kombinieren. Es gibt zwar ein paar kleine Ausreißer, die mit rein logischem Denken kaum lösbar sind (Stichwort „Veganes Essen“). Aber die habt ihr schnell mit etwas Try & Error ausgeknobelt.

Der Entwickler hat sogar ein paar neue Features integriert, die der Auflockerung dienen: Ihr könnt große Objekte fotografieren und auf diese Weise in euer Inventar stecken, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Dingen zu kombinieren. Des Weiteren stoßt ihr im Laufe der Geschichte auf vier Baupläne, bei denen ihr bis zu sechs „Teile“ oder „Zutaten“ korrekt kombinieren müsst. Allerdings gibt es bezüglich dieser Pläne auch etwas zu meckern: Gleichwohl alle damit zusammenhängenden Rätsel logisch und gut nachvollziehbar gestaltet sind, geizt Wet Dreams Dry Twice mit hilfreichen Tipps.

Kleine Geduldsproben

Der letzte Minuspunkt betrifft die finalen beiden Abschnitte des Spiels, in denen es CrazyBunch etwas mit dem Anspruch übertreibt. Zunächst müsst ihr ein recht komplexes Labyrinth durchqueren und dabei sowohl auf optische als auch akustische Hinweise achten sowie diese miteinander kombinieren. Die Lösung dahinter ist nicht schwer zu verstehen, erfordert jedoch ungewöhnlich viel Aufwand bei der Umsetzung (beispielsweise weil ihr euch reihenweise Notizen machen müsst). Zudem ist das Labyrinth unnötig in die Länge gezogen.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice - Konsolen-Ankündigungstrailer Der gute Larry macht 2021 auch die Konsolen unsicher mit seinem neusten Werk: Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice.

Ganz am Ende konfrontiert CrazyBunch euch mit einer Szene, die rein konzeptionell ziemlich clever durchdacht ist. Allerdings läuft sie in einer Art Zeitschleife ab, in der sich die Ereignisse stetig wiederholen und ihr mehrere Aktionen in der korrekten Reihenfolge durchführen müsst. Gelingt euch dies nicht, weil euer Timing nicht hinhaut, dann beginnt der Spaß von vorne. Und weil auch hier ein klein wenig Try & Error mit im Spiel ist, kann diese Szene kräftig an den Nerven zehren.