Im November 2018 feierte Leisure Suit Larry auf dem PC sein Comeback. Jetzt kommt der neue Teil der kultigen Adventure-Reihe auch auf zwei Konsolen.

In einer Pressemeldung wurde heute bestätigt, dass das Comeback der Adventure-Reihe Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry nach dem PC auch auf zwei Konsolen durchstarten wird. Nachdem Larry Laffer seither etliche PC-Spieler(innen) beglückt hat, kommt das Spiel nun auch auf PS4 und Switch.

Auf den beiden populären Plattformen sollen feuchte Träume im zweiten Quartal 2019 gleichzeitig wahr werden; einen konkreteren Release-Termin nannten die Macher aber zunächst noch nicht. Dafür konnte man jetzt schon bekräftigen, dass man die Steuerung an die jeweilige Konsole speziell anpassen und auf diesen jeweils ein optimiertes User Interface bieten wird.

Während der Release weltweit digital erfolgt, soll es in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in weiteren ausgewählten europäischen Ländern auch eine Box-Version geben. In der Galerie könnt ihr euch erste Screenshots aus der PS4-Fassung ansehen.

Wie sich das Adventure auf dem PC geschlagen hat? Unser Leisuire Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry Review könnt ihr zur Einstimmung hier noch einmal nachlesen.