Komplettlösung: So kriegt ihr jede Frau rum

Unsere Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry Komplettlösung zeigt euch Tipps und Tricks für alle Rätsel und Timber-Dates. Außerdem findet ihr die richtigen Antworten für das Quiz.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry Komplettlösung: Quiz-Stunde

Wie im allerersten Larry müsst ihr erst einmal einen kleinen Test bestehen – nur um sicher zu gehen, dass ihr auch alt genug seid. Dabei werden euch vier der folgenden Fragen gestellt, die sich vornehmlich auf die Kultur der 1990er Jahre beziehen. Ihr könnt die Antworten googeln oder einfach bei uns ablesen, falls ihr sie nicht wisst. In manchen Fällen gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir (sofern wir sie herausgefunden haben) ebenfalls angeben:

Was ist ein Competition Pro?

Ein Joystick

Wie wurdest du gemustert?

T5

Wie heißt der Herrscher über das Land Britannia in der Ultima-Videospielserie?

Lord British

Was genau sagte der angehende Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit im Juni 2001 in einer vielbeachteten Rede? „Ich bin schwul ...

...und das ist auch gut so.“

Wie lautet der Name von Nintendos exzentrischster Konsole?

Virtual Boy

Was war in dem Koffer, der Marcellus Wallace entwendet wurde?

Man weiß es einfach nicht oder Seine Seele

Wie ist der Titel des Spiel “Leisure Suit Larry 4“?

Haha, es gibt keinen vierten Teil von Larry! oder Leisure Suit Larry – The Missing Floppies!

Wer ist Keyser Söze?

Keiner davon

Wie heißt der Protagonist von Leisure Suit Larry?

Larry Laffer

Rhythm is a …?

Dancer

Welcher ist Dein Lieblingscharakter aus Star Wars?

Darth Vader oder Han Solo oder Luke Skywalker

Worauf achtet Herr Lehmanns bester Kumpel sehr penibel?

Auf die Elektrolyte

Welches Konstrukt menschlicher Ingenieurskunst wurde mit einer erfolgreichen Pophymne bedacht?

Maschendrahtzaun

Welcher Kaufhaus-Erpresser heißt wie eine Ente?

Dagobert

Was ist ein Callboy?

Ein käuflicher Liebhaber

Was bezeichnet man als Petting?

Eine Sexualpraktik ohne Geschlechtsverkehr

Was ist das fünfte Element in “Das fünfte Element“?

Leeloo Minai Lekatariba-Lamina-Tchai Ekbat De Sebat

Wie heißt der Erfinder von Minesweeper?

Curt Johnson

Singapore Sling ist...

...ein Cocktail

The truth ist...?

Out there

Warum lösten sich TicTacToe auf?

Ricky heulte auf Knopfdruck

Wie viele Tore schoss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren bei der Europameisterschaft im Jahr 2000 insgesamt?

Eins

Wie hieß Daniels Bar in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“?

Daniels Bar

Warum liegt hier überhaupt Stroh rum?

Warum hast du 'ne Maske auf?

Wer von diesen ist kein Pac-Man-Geist?

Dinky

Welche Organisation löste sich am 20.April 1998 auf?

Die Rote Armee Fraktion

Was war das besondere an Dolly dem Schaf?

Es war geklont.

Wofür steht die Abkürzung DM?

Deutsche Mark

Wie hieß der Barkeeper in der Fernsehserie „Star Trek – Deep Space Nine“?

Quark

Was ist ein Dreamcast?

Die beste Konsole aller Zeiten

“Echt“ zufolge trägst du...

...keine Liebe in dir.

Fünf ist …

Trümpf

In der Serie Buffy: Wie lautet Spikes echter Name?

William

Was ist ein Arschgeweih?

Ein Zeichen dafür, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat

Wer tötet Mr. Burns?

Maggie

Butt-Head trägt meist ein Shirt von welcher Band?

AC/DC

Welcher war der erste neue Staat, der im 21. Jahrhundert die Unabhängigkeit erlangte?

Osttimor

Welche ist es?

Die freitags nicht kann

Wer ist der Protagonist von „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“?

Raiden

Wer ist Karl Klammer?

Ein digitaler Assistent oder ein österreichischer Übersetzer

Wie nennt Baby Sinclair seinen Vater?

Nicht die Mama

Als was wurde Manuel Andrack bekannt?

Als Sidekick von Harald Schmidt

Mit welcher Praktikantin hatte Präsident Bill Clinton nach eigenen Angaben keinen Sex?

Monica Lewinsky

Welcher Masters-of-the-Universe-Charakter verbreitet einen unangenehmen Geruch?

Stinkor

Was versteht man unter der Dotcom-Blase?

Eine massive Überbewertung von Technologie-Unternehmen an der Börse

Wie heißt der Dackel von Hausmeister Krause?

Bodo

An welchem Test scheiterte ein frühes Modell der Mercedes-Benz-A-Klasse?

Elch-Test

Vögeln soll man drei Mal täglich...

...frisches Wasser geben

Welches Ereignis schrieb 1998 deutsche Fernsehgeschichte?

Der Torfall von Madrid

Wofür stehen die Buchstaben AOL?

America Online

Zlatko Trpkovski erlangte Berühmtheit als:

Jürgen Milskis Kumpel bei Big Brother

Was ist das fünfte Element in “Captain Planet“?

Liebe

Wer schoss im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft der Herren im Jahr 1990 das einzige Tor?

Andy Brehme

Welches war das Yps-Gimmick in Ausgabe 515?

Koltor- der Roboter, der sich in eine Raketenpistole verwandelt

Warum erwarteten viele Menschen am Jahreswechsel zum Jahr 2000 einen Weltuntergang?

Man nahm an, dass viele Computer mit dem Datumswechsel nicht klarkommen und ausfallen würden.

Der Name des Musiksenders VIVA ist eine Abkürzung für...?

Videoverwertungsanstalt

Was ist ein Tamagotchi?

Ein virtuelles Haustier

Wer ist für den Fall der Berliner Mauer verantwortlich?

David Hasselhoff

Welches dieser Videospielmagazine gab es nicht?

Super Fun

Was trinkt Agent Cooper gerne?

Kaffee

Wie heiß keine Erotikshow im deutschen Fernsehen?

Der goldene Schuss

Was ist ein Big Blind?

Mindesteinsatz beim Pokerspiel

Welcher Moderator moderierte kurzzeitig die Fernseh-Show “Wetten, dass...“?

Wolfgang Lippert

Warum rennt Lola?

Um 100.000 Mark zu beschaffen

Welche Erweiterung für “Magic – The Gathering“ erschien nicht 1997?

Ice Age

“Hinter dir...

...ein dreiköpfiger Affe!“

Wer wurde 1998 deutscher Bundeskanzler?

Gerhard Schröder

Wie heißt eine Biersorte?

Lager

Was ist ein Fax?

Ein über die Telefonleitung versandtes Stück Papier

In welcher Superheldenverfilmung wies das Kostüm des Protagonisten plötzlich auffällige Nippel auf?

Batman & Robin

Vanessa, Nadja, Jessica, Sandy und...

Lucy

Was ist ein 486er?

Voll der schnelle Computer!

Party like it's …?

1999

Marusha kennt man unter anderem von der …

Love Parade

Story: Aus dem alten Labor steigen

Ihr befindet euch zu Beginn in einem dunklen Raum und müsst erst einmal für Licht sorgen. Also klickt ihr den Schalter zu eurer Linken an, woraufhin ihr zumindest eine kleine Rolltafel zu Gesicht bekommt. Mangels Alternativen rollt ihr sie ein und betätigt den dahinter versteckten Sicherungskasten. Der Schalter von eben leuchtet nun türkisfarben anstatt rot, weshalb ihr ihn erneut drückt und auf den zum Vorschein kommenden Lift steigt.

Ihr fahrt automatisch nach oben und steht vor der berühmten Lefty-Bar, die Larry-Fans bereits seit dem ersten Teil von 1987 kennen. Ganz links liegt ein Schuh, dem Larry bei näherer Betrachtung den Schnürsenkel abnimmt. Rechts daneben fällt euch der üppige Busch auf, worin mutmaßlich etwas liegt. Allerdings ist er zu dicht, weshalb Larry nicht herankommt. Das gleiche gilt für das glitzernde Etwas in dem Gully, den ihr vor der Eingangstür der Bar ortet.

Lefty's Bar betreten

Betretet deshalb die Bar, woraufhin Larry automatisch zu Becky geht. Die ist schwer mit ihrem Smartphone beschäftigt und ignoriert euch mehr oder weniger. Allerdings wünscht sie sich ein sogenanntes Craft Bier.

Rechts neben Becky steht eine Jukebox, die ihr allerdings auf Drängen von Barkeeper Lefty nicht einschalten dürft. Euch fällt zudem die Schallplatte auf, die aber dank einer Plastikscheibe außerhalb eurer Reichweite hängt. Dafür könnt ihr die Dartpfeile nehmen, die neben der Jukebox in der Dartscheibe stecken. Zudem ergattert ihr einen Regenbogenkaugummi, der zwischen dem mittleren und dem rechten Barstuhl von Lefty's Tresen klebt.