Am Wochenende fand in Chicago die Star Wars Celebration mit mehreren Highlights statt. Dabei ging schlussendlich fast unter, dass wohl ein weiteres Videospiel innerhalb des Franchise quasi bestätigt worden ist.

Die Star Wars Celebration fokussierte sich am Wochenende vor allen Dingen auf den ersten Trailer zu "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", die Vorstellung von EAs Star Wars Jedi: Fallen Order sowie der Live-Action-Serie "The Mandalorian", die im November 2019 auf Disney+ starten soll. Während sich die Fans des Sci-Fi-Franchise auf diese drei Produkte konzentrierten, wurde fast schon unbemerkt noch ein weiteres Videospiel quasi bestätigt.

So kommen wohl auch Freunde und Anhänger von LEGO Star Wars auf ihre Kosten. Auch ein neues Klötzchen-Abenteuer befindet sich wohl in Arbeit, wie im Rahmen der Übertragung der "Star WArs Show Live!" bekannt wurde. Auf dem Event live aus Chicago äußerte sich nämlich unter anderem Matthew Wood, der als Supervising Sound Editor an vielen Star-Wars-Filmen und TV-Shots mitgearbeitet hat.

Während des Streams sagte er aus, dass es eine aufregende und geschäftige Zeit für das Franchise sei, da er zusammen mit dem Team bei Skywalker Sound an "The Mandalorian", "Star Wars: Episode IX - Rise of Skywalker" und - man höre und staune - an einem neuen LEGO Star Wars Videospiel arbeite.

Ein neues LEGO Star Wars ist bislang noch nicht von Warner Bros. Interactive bestätigt, aber Skywalker Sound ist nunmal ein offizielles Team bei Rechteinhaber Disney - und damit ist ein neues Spiel - womöglich passend zum neuen Kinofilm - nun mehr als wahrscheinlich. Solange ein solcher Titel aber nicht hochoffiziell bestätigt ist, bleiben Restzweifel, ob sich Wood womöglich nicht einfach nur falsch ausgedrückt haben könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden.