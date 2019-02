LEGO- und Marvel-Fans aufgepasst: Wer bislang noch einen Bogen um die LEGO-Ableger zur Superhelden-Marke gemacht hat, der bekommt nun eine kostengünstige neue Gelegenheit dazu, alle Inhalte nachzuholen.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute nämlich zusammen mit TT Games und Marvel die LEGO Marvel Collection offiziell angekündigt. Diese neue Box soll ab dem 12. März 2019 digital für PS4 und Xbox One erhältlich sein und bringt alle drei bisherigen LEGO-Marvel-Umsetzungen in einem Paket mit sich.

Konkret erhaltet ihr zu einem günstigen Preis damit das 2013 veröffentlichte LEGO Marvel Super Heroes, das Sequel LEGO Marvel Super Heroes 2 aus dem Jahr 2017 sowie das in der Zwischenzeit in 2016 veröffentlichte LEGO Marvel's Avengers für eine der beiden Heimkonsolen von Sony oder Microsoft.

Neben diesen drei Vollversionen sind außerdem auch direkt alle bereits veröffentlichten DLC-Inhalte mit von der Partie, darunter auch die Charakter- und Level-Pakete "Black Panther" und "Marvel's Avengers: Infinity War" für LEGO Marvel Super Heroes 2; diese basieren jeweils auf den neuesten Kinostreifen von Marvel.

