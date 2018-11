Passend zum bald startenden Kinofilm bringt Warner mit dem Aquaman Movie-Pack einen Download-Inhalt für den Superschurken-Auflauf in LEGO DC Super-Villains.

Am 20. Dezember kommt mit Aquaman der nächste Film zu einem DC-Superhelden in die Kinos. Aus diesem Anlass bringt Warner den maritimen Mann auch in sein Schurkenspiel LEGO DC Super-Villains. Zwei DLC-Pakete, die sich inhaltlich an den Film anlehnen, werden demnächst verfügbar sein.

Teil 1 steht für Season-Pass-Besitzer bereits ab dem 4. Dezember zum Download bereit. Ihr übernehmt die Kontrolle über Aquaman und seine Partnerin Mera, die ihr Volk im Kampf gegen Aquamans bösen Bruder Orm anführen müssen. Neben der Kampagne erweitert der erste DLC das Aufgebot an spielbaren Figuren für LEGO DC Super-Villains um Aquaman (Gladiator), Black Manta (Film), Mera, Orm (Gladiator), King Nereus und Queen Atlanna.

Im zweiten Teil der Erweiterung, die für Season-Pass-Käufer am 8. Januar erscheint, wird die Geschichte fortgeführt. Mit Aquaman (Film), Vulko, Trench Creature, Murk, Brine King und Orm (Film) kommen weitere frische Spielfiguren hinzu. Solltet ihr den 14,99 Euro teuren Season Pass nicht besitzen, lassen sich Aquaman Movie-Pack 1 und 2 ab dem 8. Januar auch für zusammen 5,99 Euro erwerben.

Ihr denkt noch darüber nach, euch das Schurken-Abenteuer zuzulegen? Dann hilft euch unser Test von LEGO DC Super-Villains vielleicht bei der Kaufentscheidung.