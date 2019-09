Das immens erfolgreiche MOBA League of Legends bringt mit zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodi nun ein Feature zurück, das ihr sonst vornehmlich aus Battle-Royale-Titeln kennt.

Riot Games will wieder frischen Wind in den Dauerbrenner League of Legends bringen und hat für das MOBA nun das Comeback zeitlich begrenzt verfügbarer Spielmodi angekündigt. Die Bekanntgabe erfolgte nun über einen offiziellen Blog-Eintrag.

Laut der Ankündigung werden sich Spieler von League of Legends demnach sowohl auf neue als auch alte Spielmodi freuen dürfen, die dann vorübergehend im MOBA-Titel zur Wahl stehen. Um welches es sich dabei konkret handeln wird, das wurde durch Game Design Lead Xenogenic aber zunächst noch nicht bekannt gegeben.

"Wir haben euer Feedback gehört und stimmen von ganzem Herzen zu: Die Events sind in diesem Jahr abgestandener geworden", so der Entwickler in Bezug auf die anhaltende Kritik. "Wir wollen, dass sich jedes Event als einzigartige Erfahrung anfühlt, auf die sich die Spieler freuen können. Unser Ziel ist es daher, die Teilnahme an Events künftig lohnenswerter und erinnerungswürdige für Jedermann zu machen."

Zuvor hatte Riot Games noch betont, künftig weniger zeitlich begrenzt verfügbare Spielmodi (LTM) zur Verfügung stellen zu wollen. Als Grund hierfür führte man an, dass das Interesse an diesen schon kurz nach dem Release für gewöhnlich stark nachließ. Stattdessen wollte man sich zunächst auf langfristige Projekte konzentrieren - doch nun folgt die Kehrtwende.