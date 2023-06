League of Legends

Auch viele Jahre nach dem ursprünglichen Release liefert Riot Games für den Erfolgstitel League of Legends noch neue Helden. Jetzt kommt mit Naafiri eine Darkin-Assassine in das MOBA.

Riot Games hat mit Naafiri den nächsten neuen Charakter für das MOBA League of Legends angekündigt. Die Darkin-Assassine wird auf der Mid-Lane zuhause sein und ist einem Rudel Wüstenhunde nachempfunden.

Naafiri war dazu bestimmt, ihresgleichen anzuführen, ehe sie in einer Klinge eingeschlossen und tief unter der Wüste Shurimas weggesperrt wurde. Jahrhunderte später wurde sie eines schicksalhaften Tages befreit und an einen neuen Wirt gebunden: die Dünenhunde. Naafiri erkannte, dass das kollektive Bewusstsein des Rudels für ihre Pläne von unschätzbarem Wert sein würde. Während ihre Brüder und Schwestern einzeln kämpften und Niederlagen erlitten, kämpft Naafiri mit der Kraft, die sie aus der Einigkeit, dem Gemeinschaftsgefühl und der vereinten Stärke des Rudels gewinnt. Sie strebt jetzt danach, ihresgleichen zu vereinen, und wird jeden, der sich ihr in den Weg stellt, gnadenlos zerreißen.

League of Legends - Naafiri - Eiserne Hunde Animated Trailer Dieses animierte Video stellt mit Naafiri einen neuen Charakter für die Mid-Lane in League of Legends vor.

Soviel zum thematischen Hintergrund, doch wie macht Naafiri denn die mittlere Lane künftig nun konkret unsicher? Auch die Fähigkeiten hat Riot Games bereits im Einzelnen vorgestellt:

Passive Fähigkeit – Wir sind mehr - Naafiri erschafft ein Rudelmitglied, das von ihr anvisierte Gegner angreift und normalen Schaden verursacht. Der Schaden ist nach dem Einsatz einer Fähigkeit erhöht. Die Abklingzeit verringert sich, wenn Naafiri Champions mit ihren Fähigkeiten trifft oder Gegner tötet.





Q – Dolch der Düsteren - Naafiri wirft Klingen, die normalen Schaden und Blutung verursachen. Diese Fähigkeit kann reaktiviert werden. Wenn getroffene Gegner bereits bluten, erleiden sie stattdessen den verbleibenden Blutungsschaden plus zusätzlichen normalen Schaden und Schaden basierend auf der Höhe des fehlenden Lebens. Ist das getroffene Ziel ein Champion, stellt Naafiri etwas Leben wieder her. Rudelmitglieder stürzen sich auf das erste getroffene Ziel, wobei sie Champions priorisieren.





W - Blutjagd - Nach kurzer Verzögerung springt Naafiri zu einem Gegner. Sie verursacht Schaden und verlangsamt kurzzeitig ihr Ziel oder den ersten getroffenen Champion. Die Reichweite dieser Fähigkeit erhöht sich mit der Stufe der Ult. Rudelmitglieder können während der Fähigkeit nicht anvisiert werden und laufen neben Naafiri her. Der verursachte Schaden ist pro Rudelmitglied erhöht.





E - Ausweiden - Naafiri stürmt vorwärts und fügt Gegnern in ihrer Bahn Schaden zu, bevor das Rudel sich schlagartig nach außen hin aufspaltet und zusätzlichen Schaden verursacht. Das Rudel wird zu Naafiri zurückgerufen und vollständig geheilt.





- Naafiri stürmt vorwärts und fügt Gegnern in ihrer Bahn Schaden zu, bevor das Rudel sich schlagartig nach außen hin aufspaltet und zusätzlichen Schaden verursacht. Das Rudel wird zu Naafiri zurückgerufen und vollständig geheilt. R – Der Ruf des Rudels - Naafiri verstärkt ihre Rudelmitglieder und beschwört kurzzeitig zusätzliche Rudelmitglieder. Danach erhält Naafiri erhöhtes Lauftempo außerhalb des Kampfes, Sicht und einen Schild. Wenn sie zum ersten Mal an einem Kill beteiligt ist, werden alle Ult-Effekte zurückgesetzt.

Naafiri wird ab Patch 13.14 ihr Rudel durch die Kluft der Beschwörer führen.