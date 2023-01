Fans von League of Legends bekommen wohl ein weiteres Spin-Off an die Hand, denn im Netz ist nun vor einer offiziellen Ankündigung mit Mageseeker: A League of Legends Story das nächste solche Projekt publik geworden.

Riot Games hat ja in der Zwischenzeit schon mehrere Spin-Offs zum langjährigen Dauerbrenner League of Legends angekündigt - und ein weiteres dürfte nun dazu kommen. Vom Publishing-Label Riot Forge soll demnach wohl in absehbarer Zeit Mageseeker: A League of Legends Story kommen, wie ein Leak nun nahelegt.

Die entsprechenden Infos wurden nun über die für Alterseinstufungen zuständige Behörde in Südkorea bekannt. Die haben nämlich nun ein Actionspiel mit besagtem Namen für PC und Konsolen unter die Lupe genommen.

Im Fokus des bis dato noch nicht offiziell angekündigten Spiels soll einer der kontroversesten Charaktere von League of Legends stehen, nämlich Sylas. Dieser führt im neuen Spiel eine Gruppe unterdrückter Magier in Demacia an.

In League of Legends wurde der Charakter im Januar 2019 verfügbar; seither schaffte er es sogar in eine Marvel-Comicreihe - zusammen mit der Demacia-Magierin Lux. Seither war er im Grund der Hauptantagonist in Demacia.

Nach dem Leak wurde die Einstufung für Mageseeker: A League of Legends Story seitens des Game Rating and Administration Committee wieder aus dem Netz entfernt. Sollte sich die kurzzeitig einsehbare Beschreibung als zutreffend erweisen, dann tritt Sylas hier als Freiheitskämpfer und Revolutionär auf, der oftmals brutale Rachefeldzüge walten lässt.

Rein vom Setting her könnten im Actionspiel dann auch andere Demacia-Charaktere wie Lux oder Garen auftauchen - oder auch Dämonen wie Fiddlesticks. Eine offizielle Ankündigung steht zunächst noch aus.