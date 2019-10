Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von League of Legends hat Riot Games nun auch weitere Umsetzungen des Auto-Chess-Konkurrenten Teamfight Tactics angekündigt. Der Erfolgstitel kommt auf weitere Plattformen.

Nach dem Erfolg von Auto Chess hat Riot Games basierend auf League of Legends mit Teamfight Tactics auch einen eigenen Genre-Vertreter an den Start gebracht. Diesen werdet ihr zukünftig auch unterwegs genießen können.

Passend zum 10-jährigen Jubiläum von League of Legends überraschte das Unternehmen nun mit gleich mehreren Ankündigungen. Eine davon: Teamfight Tactics soll im ersten Quartal 2020 auch für Mobilgeräte veröffentlicht werden. Zumindest auf Android-Smartphones ist eine Voranmeldung via Google Play Store bereits seit dem gestrigen 15. Oktober möglich.

In Teamfight Tactics treten acht Personen gegeneinander an. Mit Champions und Gegenständen aus League of Legends versuchen sie im Strategiespiel, ihre sieben Gegner zu besiegen. Sowohl auf der bereits erhältlichen PC-Version als auch in der künftigen Mobile-Variante wird es künftig alle drei bis vier Monate neue Champion-Sets und Fähigkeiten geben. Für den PC wird das zweite solche Set mit dem Namen "Aufstieg der Elemente" ab dem 05. November mit dem nächsten Client von League of Legends geben.

Auch in Bezug auf League of Legends gibt es Neuigkeiten: Mit Senna gibt es den nächsten neuen Champion. Dieser wird zunächst ab dem 29. Oktober auf der öffentlichen Beta-Umgebung (PBE) freigeschaltet und anschließend am 10. November auf die Live-Server geschaltet.

Mit League of Legends: Wild Rift wurde außerdem ein neues MOBA speziell für mobile Geräte und Konsolen angekündigt. Dieses besteht zum Großteil aus dem gleichen Gameplay wie League of Legends auf dem PC, wurde aber entsprechend für die neuen Plattformen angepasst. Unter anderem gibt es eine Twin-Stick-Steuerung und eine abgeänderte Kluft; einzelne Partien sollen im Schnitt 15 bis 18 Minuten dauern. Es handelt sich explizit um keine Portierung von LoL auf dem PC, sondern um ein von Grund auf neu entwickeltes Spielerlebnis.