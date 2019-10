Animierte Serie & mehrere neue Spiele in Arbeit

League of Legends

Um das 10-jährige Jubiläum von League of Legends zu feiern, hat Riot Games nun gleich mehrere Ankündigungen getätigt. Dazu zählen auch mehrere neue Spielprojekte.

Wir wir in unserer Meldung zu Teamfight Tactics bereits berichtet haben, kommt League of Legends gewissermaßen auch auf Konsolen und mobile Plattformen. Dazu wurde nu League of Legends: Wild Rift angekündigt, das auf ein vergleichbares Gameplay setzt, welches aber auf die neuen Plattformen speziell zugeschnitten wurde. Es ist daher explizit keine Portierung des PC-Erfolgstitels, sondern um ein komplett neu entwickeltes Spiel, das 2020 veröffentlicht werden soll.

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit rund um die Erfolgsreihe. Mit "Arcane" hat man basierend auf League of Legends eine animierte Serie angekündigt, die im Jahr 2020 durchstarten soll. Die Geschichte der Serie ist im utopischen Piltover und dem unterdrückten Zhaun angesiedelt und folgt den Ursprüngen zweier ikonischer Champions sowie der Macht, die sie entzweien wird.

Bei "League of Legends Origins" handelt es sich hingegen um eine Dokumentation der Oscar-nominierten Dokumentarfilmerin Leslie Iwerks. In Spielfilmlänge geht Iwerks den Ursprüngen und dem Aufstieg des Spielphänomens League of Legends nach - bis hin zur Weltmeisterschaft 2017 im Nationalstadion Peking. Die Dokumentation ist ab sofort auf Netflix verfügbar.

Dazu gesellen sich auch noch mehrere Spielprojekte, die bislang noch keinen finalen Namen haben. Project A ist ein wettkampforientierter, heldenbasierter neuer Taktik-Shooter für PC, welcher auf einer Erde der nahen Zukunft spielt. Weitere Infos zu diesem Spiel sollen 2020 folgen.

Project L ist der Arbeitstitel eines Kampfspiels im Universum von League of Legends; dieser Titel befindet sich gegenwärtig noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, was auch der Grund dafür ist, dass es darüber hinaus noch keine weiteren Details gibt. Bleibt zu guter letzt noch Project F, das ebenfalls noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, den Fokus aber auf Koop-Elemente legen wird.