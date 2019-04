Layers of Fear konnte Horror-Fans seiner Zeit durchaus begeistern. Jetzt steht ein Sequel auf dem Plan - und das hat jetzt einen konkreten Release-Termin.

Screenshot aus dem ersten Layers of Fear

Horror-Fans aufgepasst: Wer sich für Layers of Fear 2 interessiert, darf nun den Kalender zücken, denn Gun Media, die bereits Friday the 13th: The Game herausbrachten, und Bloober Team haben jetzt den Release-Termin für das Horror-Sequel bekannt gegeben. Der Psycho-Horror-Titel wird demnach schon in wenigen Woche zu haben sein.

Das Spiel, in dem auch die Stimme des preisgekrönten Horror-Experten Tony Todd zu hören ist, erscheint am 28. Mai 2019 für PS4, Xbox One und PC. Die PC-Fassung erscheint dabei laut der Ankündigung ausschließlich über die weit verbreitete Plattform Steam. Vorbestellungen sind dort in den kommenden Wochen möglich.

Layers of Fear 2 wurde bereits vor etlichen Monaten angekündigt, ein Termin stand bisher aber noch aus. Einen ersten Trailer zum Horror-Titel könnt ihr euch anbei ansehen.