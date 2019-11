Einmal mehr erweitert Teufel das Portfolio rund um TV-Soundlösungen, die speziell für Konsolenspieler von Interesse sind. Cinebar Ultima und Cinedeck kommen dabei ganz ohne Subwoofer aus.

Teufel präsentiert die neuen TV-Soundsysteme Cinebar Ultima und Cinedeck. Beide Systeme verfügen über interne Basstreiber und benötigen keinen externen Subwoofer, können aber auf Wunsch durchaus um selbigen nebst Rear-Speakern erweitert werden.

Die Soundbar Cinebar Ultima setzt auf hochwertige Optik mit kupferfarbenen Tönern und Holzgehäuse. Selbiges beinhaltet insgesamt sechs Lautsprecher – vier 3,5 Zoll große Breitbänder und zwei ovale Basstreiber (8 x 4 Zoll). Zwei Breitbänder befinden sich an den Seiten und sorgen zusammen mit der in Berlin von Teufel entwickelten Dynamore Ultra Technologie für Surround-ähnlichen Klang. Das große Display an der Gerätefront zeigt den aktuellen Eingang und die Lautstärke an und erlaubt die komplette Steuerung in Zusammenspiel mit der Metallfernbedienung. Wer gerne seine Lautsprecher sieht, nimmt die magnetischen Stoffabdeckungen ab. Die Cinebar Ultima ist ab sofort zum Preis von 699,99 Euro in Schwarz und Weiß erhältlich. Ein wenig Platz solltet ihr aber haben, denn der Donnerbalken ist mit 110 x 16,4 x 13,3 cm nicht gerade ein Winzling.

Für Fernseher, die auf einem Sideboard stehen, ist das Cinedeck eine praktische Soundlösung, wird es doch direkt unter den TV gestellt und nimmt so keinen zusätzlichen Platz weg. Durch die geringe Bauhöhe kommen hier mehrere kleine Treiber zum Einsatz: Sieben Breitband-Chassis und zwei nach unten gerichtete 5,25-Zoll-Tieftöner sollen hier für den guten Ton sorgen. Zwei Breitbänder sind in den Geräteseiten verbaut und zeichnen für den Surroudsound über Dynamore Ultra verantwortlich. Die anderen fünf Breitbandlautsprecher strahlen nach vorne ab – je zwei für den linken und rechten Kanal und einer als dedizierter Center für optimale Dialogverständlichkeit. Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung im Zusammenspiel mit dem Dot-Matrix-Display. Das Cinedeck ist ab sofort in Schwarz und Weiß zum Preis von 599,99 Euro erhältlich.