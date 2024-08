Auch wenn Spiele mit Jahreszahl im Namen meist jährlich erscheinen, ist die letzte Ausgabe des Landwirtschafts-Simulators schon drei Jahre her. Der LS 25 macht nun alles neu: neue Grafik, neue Features, neue Feldfrüchte und Nutztiere. Alles andere ist aber drin geblieben. „Wir haben nichts gestrichen, nur was Neues hinzugefügt“, versprechen die Macher.

Der Landwirtschafts-Simulator ist mir immer einer der liebsten Termine auf der Gamescom. Dort lerne ich jedes Mal Dinge, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie nicht wusste. Oder hättet ihr gewusst, dass man Reis nicht nur nass anbaut, wie man es von den riesigen Terrassen aus Asien kennt, sondern auch im Trockenanbau? Und dass das Getreide dafür auch unters Gewächshaus muss? Oder habt ihr euch schonmal gefragt, wie genau eigentlich Spinat geerntet wird? Seht ihr, all sowas weiß ich jetzt.

Komplett neue Grafik

Aber fangen wir mit der wichtigsten Änderung beim Landwirtschafts-Simulator 25 an, und das ist ganz klar die Grafik. Was viele vermutlich nicht wissen: Die Engine programmiert der Chef hier immer noch höchstselbst (aber natürlich nicht allein). Tatsächlich schrieb der Giants-Gründer sie schon vor dem allerersten Teil der Serie und entwickelt sie seitdem täglich weiter. Bis heute.

Auch funktioniere der Landwirtschafts-Simulator nur mit dieser Engine aus eigenem Anbau, so die Macher, denn nur die könne eben nicht nur die Grafik bewerkstelligen, sondern gleichzeitig auch jeden einzelnen Pixel des Spiels im Blick haben und wissen, ob dort schon etwas gepflanzt ist, wächst, gedeiht oder eben nicht. Es sei also gar nicht möglich und erst recht nicht sinnvoll, auf Alternativen wie Unreal, Unity & Co. umzusteigen.

Muss man auch gar nicht, denn die hauseigene Giants Engine sieht in ihrer neuesten Grafik-Generation tatsächlich ganz manierlich aus. Schienen die Entwickler in vorherigen Teilen ihre Arbeit vor allem der Detailverliebtheit der Traktoren und Maschinen zu widmen, während die Landschaft eher schmucklos auftrat, erstrahlt Letztere im aktuellen Geschmeide in völlig neuer Pracht.

Schatten werden jetzt dynamisch berechnet, Nebel wabert genau dort, wo er auch in der Natur aus den feuchten Wiesen am Bachrand aufsteigen würde, und erstrahlt eindrucksvoll im Glanz der Morgensonne. Der Boden verformt sich realistisch unter dem Gewicht der massigen Traktoren, die ihre Furchen im Matsch sogar abhängig vom Gewicht des Fahrzeugs mal tiefer und mal flacher hinterlassen.

Besondere Aufmerksamkeit habe man der Wasser-Darstellung gewidmet, so die Entwickler, denn das sei auch wichtig für eine weitere Neuerung gewesen: den Reis-Anbau, der es bekanntlich gerne nass mag und daher eine Wasserphysik nötig macht, in der die Fahrzeuge realistische Wellen schlagen.

Außerdem als zweite neue Feldfrucht mit dabei: Spinat. Und um die Frage eingangs zu beantworten, wie Spinat eigentlich geerntet wird: Es gibt tatsächlich riesige Maschinen, die den Spinat nicht nur wie ein Mähdrescher abernten, sondern gleichzeitig auch noch häckseln für den direkten Abtransport als fertiges Tiefkühlgemüse mit dem Blubb.

Tierbabys und Zerstörung

Auf Seiten der Tierzucht halten Wasserbüffel und Ziegen Einzug in den neuen Landwirtschafts-Simulator, und erstmals gibt es auch Jungtiere für den besonderen Niedlichkeitsfaktor, wenn süße Kälber und Ferkel über die Weide tollen. Streicheln dürft ihr sie aber vermutlich leider nicht.

Ebenfalls neu: Unwetter richten nun Zerstörung auf euren Feldern an. Bis jetzt wurden Hagel und der spektakulär aussehende Tornado angekündigt, der sich wie im Film Twister durch die Landschaft fräst. Doch keine Sorge: Solcherlei Naturkatastrophen treten nur selten auf und selbst wenn, wehen sie euch nicht auf direktem Wege in den Bankrott. Stattdessen halten sich die Schäden in einem Rahmen, der euch zwar leichte Ernteeinbußen beschert, aber verkraftbar ist.

Ansonsten: alles dabei, was man aus den Vorgängern kennt. Über 400 detailgetreu nachgebaute Maschinen von über 150 lizenzierten Herstellern, drei Karten (USA, Europa, Japan) und das bewährte Spielprinzip, das die Fan-Gemeinde seit vielen Jahren begeistert. Was will man mehr? Ach ja, ein Release-Datum. 12. November. Für PC, PS5 und Xbox.

Landwirtschafts-Simulator 25 - Wetter-Events & Baby-Tiere - Trailer Im Rahmen der Gamescom hat Giants weitere Features zum Landwirtschafts-Simulator 25 bekannt gegeben und dazu gehören Wetter-Events und Baby-Tiere. Omg, Baby-Tiere!!!