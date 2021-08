Wer Kerne sät, wird Trauben ernten: Der Landwirtschafts-Simulator 22 entführt bald in eine verblüffend feriennahe Versoftung Frankreichs, wo wohlschmeckender Wein wächst und grobes Geröll das Grubbern gar grausig erschwert. Freut euch auf eine Vorschau, die jede Folge von “Bauer sucht Frau” in Sachen aberwitziger Alliterationen in den Schatten stellt.

Freunde der fertilen Feldbestellung frohlocken beim Gedanken an den Landwirtschafts-Simulator 22. Wir durften bereits einen Blick auf die neue mediterrane Map mit dem Namen Haut-Beyleron werfen. GIANTS Software hat viel Fan-Feedback vernommen und dieses direkt in die ehrgeizige Entwicklung eingebracht. Trotz des gewohnten Gameplays haben sich die eifrigen Entwickler einiges einfallen lassen, um nicht nur angehende Agrar-Architekten in Aufregung zu versetzen. Dahinstapfendes Damwild und ein bisher nie dagewesener Detailgrad sollen ein lebendigeres Landleben versprechen.

Von spielerischer Seite spannend sind aber vor allen Dingen die frisch vorgestellten Farm-Features: Ohne französische Feldfrüchte geht es natürlich nicht und was des Germanen Gerste, das ist des Südeuropäers süßer Saft. Neben Wein und Hirse hat GIANTS noch etwas mehr neues Saatgut ausgebracht. Am altbekannten Agrar-Ablauf ändert sich außerdem, dass selbst geübte Grubber Geröll aus dem Grund zutage fördern, das gut geölte Gerätschaften gerne zu Grunde richtet. Vorsichtige Farmer filtern fiese Felsen daher mit einem für diesen Zweck vorgesehenen Fahrzeug aus dem fruchtbaren Feld.

Jetzt neu: Je nach Jahreszeit variiert das Wetter der virtuellen Welt. Entsprechend andersartig die Anstrengungen. Gewisses Gemüse gedeiht gerade im grauen Herbst gepflanzt gut. Die Ernte erstreckt sich eben deswegen über das ganze Jahr. Landwirte, die den lebensnahen Lauf des Lebens als lästig empfinden, können das Feature aber auch abschalten.

Bisher unbefriedigte Bauern befanden den Betrieb im Landwirtschafts-Simulator bisweilen vielleicht begrenzt. Prompt protzt Part 22 mit Produktionsstätten, über die wissbegierige Wirtschafter Verarbeitungsprozesse weiterverfolgen werden. Was wird aus meinem Mehl? Für Probleme wie diese liefert der Landwirtschafts-Simulator 22 letztlich Lösungen.