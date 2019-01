Der Landwirtschafts-Simulator 19 ist ja gerade in Deutschland extrem populär, die heutige Meldung zum Spiel klingt aber dennoch etwas verrückt. Der eher im Casual-Bereich angesiedelte Simulationstitel geht nun nämlich tatsächlich eSports-Wege.

Bereits im Jahr 2018 hatte GIANTS Software die eSports-Fahrwasser mit dem Landwirtschafts-Simulator im Rahmen der Farming Simulator Championship zumindest einmal angetestet. Dieser Testlauf war offenbar so überzeugend, dass das große eSports-Turnier in die zweite Runde geht - und diese wird spürbar größer ausfallen.

So hat man heute die Faming Simulator League angekündigt, eine eSports-Liga in der Landwirtschaftssimulation, die aus zehn Turnieren in ganz Europa bestehen wird. Zum Ende der Saison sollen dann die besten Teams den Titel des Farming Simulator Champion unter sich ausmachen, und das ist immerhin auch mit einem Preisgeld von allein 100.000 Euro auf dem Abschlussturnier verbunden.

Aber auch die vorherigen Qualifikationsturniere bringen teilnehmenden Teams nicht nur die nötigen Punkte für das Finale ein, sondern haben jeweils satte Preise zu bieten, so dass der Preispool insgesamt bei bis zu 250.000 Euro liegen wird. Dazu hat sich GIANTS Software mit Logitech G, Intel und Nitrado auch namhafte Partner und Sponsoren an Bord geholt.

Gespielt wird in diesem Jahr im aktuellen Landwirtschafts-Simulator 19. Außerdem stellt man den Modus auf ein kompetitives 3 gegen 3 um, wobei die rivalisierenden Teams ausspielen sollen, wer die Felder am besten pflegt und hegt. Neben der Feldarbeiten haben auch einige herausfordernde Spielelemente Einfluss auf den Ausgang einer Partie. Wie das Ganze genau abläuft sowie die Termine der Turniere, das wird erst noch bekannt gegeben.