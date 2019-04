Vor kurzem hat Konami angekündigt, mehrere Klassiker in einem neuem Paket zurückbringen zu wollen. Nach einer Arcade-Collection steht als nächstes ein Bundle mit etlichen Perlen der Castlevania-Reihe an.

Zahlreiche frühere Titel der Kultreihe Castlevania werden schon bald ihr Comeback geben. Wie Konami nun per Pressemeldung ankündigte, soll die zuvor bereits bestätigte Castlevania Anniversary Collection ab dem 16. Mai 2019 erhältlich sein. Zudem äußerte man sich auch zu den konkreten Titeln, die im Paket enthalten sind.

Nachdem mit Castlevania, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania III: Dracula's Curse und Super Castlevania IV zuvor bereits vier Spiele aus dem Paket vorgestellt wurden, folgten nun die vier weiteren Titel, die den Achterpack komplettieren. Dabei handelt es sich um Castlevania: The Adventure, Castlevania II: Simon's Quest, Kid Dracula sowie um das in Europa als Castlevania: The New Generation bekannte Castlevania Bloodlines.

Castlevania II: Simon's Quest war ein direkter Nachfolger zum ersten Castlevania, Bloodlines wurde in den 90er Jahren veröffentlicht und zeichnete sich durch ein schnelleres Gameplay und mächtigere Waffen aus. Castlevania: The Adventure wurde hingegen 1989 veröffentlicht und war der erste Teil der Reihe, der für eine Handheld-Konsole erschien. Und Kid Dracula ist das Spiel der nun erscheinenden Collection, das bis dato bislang noch nie außerhalb von Japan zu haben war. Es erschien 1990 und ist ein eher niedlich-verrücktes Spin-Off der Serie.