Bei Kojima Productions ist so einiges zu tun, schließlich arbeitet man dort aktuell an Death Stranding 2 und einem noch geheimen Projekt. Vielleicht hat ja der Schauspieler Nicolas Cage etwas damit zu tun, denn der stattete der Spieleschmiede kürzlich einen Besuch ab.

Für Nicolas Cage markiert der Trip zu Kojima Productions nicht den ersten Ausflug in die Welt der Videospiele. Erst kürzlich wurde beim Summer Game Fest bekannt gegeben, dass der Schauspieler in dem Horror-Dauerbrenner Dead by Daylight einen Auftritt haben wird. Was genau er und Hideo Kojima aber miteinander zu schaffen haben, das bleibt zum aktuellen Zeitpunkt noch ein Rätsel.

Der Twitter-Beitrag von Kojima selbst lässt auch nicht tiefer blicken, aus welchem Zweck Nicolas Cage vorbeischaute. In dem Tweet schreibt der kreative Kopf lediglich, dass er und der Schauspieler zu sehen sind. Captain Obvious strikes again.

Nun kann natürlich spekuliert werden, ob nicht ein Spiel mit Cage in der Mache ist. Neben Death Stranding 2, in dem Norman Reedus wieder einmal mitwirkt, arbeitet Kojima Productions ja bekanntermaßen noch an einem komplett neuen Xbox-Spiel. Ganz allgemein ist Kojima ja großer Fan davon, Schauspieler und anderweitige Prominenz in seinen Titeln unterzubringen. Man denke nur mal an das erste Death Stranding, in dem unter anderen Conan O'Brien, Edgar Wright, Sam Lake, Guillermo del Torro und Geoff Keighley sich die Ehre gaben.

Vielleicht hat Cage ja einen Cameo-Auftritt in Death Stranding 2 oder aber er wird Teil des neuen Projekts. Nicht zu vergessen ist auch, dass Death Stranding verfilmt werden soll. Möglichkeiten gäbe es also mehr als genug. Allerdings besteht natürlich noch eine ganz andere Erklärung für den Besuch von Cage bei Kojima Productions: Er wollte sich das Studio einfach nur anschauen und Kojima selbst ist ja bekennender Filmfan.

Warum auch immer genau das Treffen stattgefunden hat, Nicolas Cage scheint es gut gefallen zu haben. Das legt eine Nachricht nahe, die er auf eine der Wände von Kojima Productions pinselte. Hier steht nun geschrieben: "An Hideo und das Team, danke für die unglaubliche Tour!"