Auch Koch Media und Deep Silver werden zusammen mit befreundeten Unternehmen auf der gamescom in Köln vor Ort sein und haben nun das Line-up für den eigenen Stand bekannt gegeben.

Koch Media und Deep Silver teilen sich in Halle 9 in der kommenden Woche einen Stand auf der gamescom 2019. Im Zeitraum vom 20. bis 24. August werdet ihr euch in Köln etliche kommende Titel der Unternehmen anschauen können, die durchaus sehenswert sind.

Eine Weltpremiere feiert insoweit Wasteland 3, denn das neue Taktik-Rollenspiel von inXile Entertainment lässt sich erstmals in der Öffentlichkeit anzocken. Dazu gesellen sich weitere namhaftere Titel wie das Mittelalter-Sequel Mount & Blade II: Bannerlord oder der dystopische Zukunftstitel The Surge 2 von Kult-Entwickler Deck 13 aus Frankfurt.

Zu den Freundesauftritten am Messestand zählt ein Gastauftritt von Hunt: Showdown aus dem Hause Crytek. Außerdem bei Koch Media, Deep Silver & Co. in Halle 9 zu sehen sind:

Iron Harvest - klassisches Echtzeit-Strategiespiel von King Art Games

GRID - Rennspiel

Shenmue 3 - Meet & Greet mit Producer Suzuki am Dienstag um 17:00 Uhr, Mittwoch 14:00 Uhr und Donnerstag 13:00 Uhr