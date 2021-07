1C Entertainment und Koch Media veröffentlichen heute einen neuen Story-Trailer für King's Bounty II. Der Trailer "Unite Them or Fall" konzentriert sich auf die Schrecken, von denen die magische Welt von Nostria gequält wird, und bietet einen tieferen Einblick in eine Verschwörung, die das ganze Land plagt. Der bevorstehende Nachfolger der taktischen rundenbasierten Rollenspielserie King's Bounty wird am 24. August 2021 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.