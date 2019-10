Kingdom Under Fire II

Sehr lange war es um Kingdom Under Fire II ruhig geworden, ehe der Genre-Mix in diesem Jahr plötzlich wieder auf der Bildfläche erschien. Jetzt gibt es sogar einen Release-Termin, und der lässt gar nicht lange auf sich warten!

Viele Jahre sind seit der Ankündigung des vielversprechenden Sequels Kingdom Under Fire II vergangen und lange war es sehr ruhig um den Titel geworden. Fast musste man schon vermuten, das Spiel wäre komplett eingestampft worden, doch die Entwickler belehrten uns in diesem Jahr eines Besseren. Plötzlich war Kingdom Under Fire II wieder da - und jetzt steht sogar der Release tatsächlich bevor.

In einer Pressemail wurde heute mit dem 14. November 2019 der Veröffentlichungstermin für den Mix aus MMORPG und Echtzeit-Strategiespiel bekannt gegeben. Dieser gilt gleichermaßen für Europa und Nordamerika, so dass die Wartezeit auch in hiesigen Gefilden nicht mehr lange andauern wird.

Im kommenden Monat werdet ihr folglich in das Land Bersia aufbrechen und dort der Allianz der Menschen, der Dunklen Legion sowie den Encablossianern begegnen können. Ihr dürft zwischen mehreren Heldenklassen wählen, die ihr nach eigenen Wünschen individuell gestalten könnt. Auf dem Schlachtfeld spielt aber nicht nur die Heldenklasse eine Rolle, vielmehr befehligt ihr gewaltige Armeen, was strategisches Geschick erfordert. Der Titel umfasst eine Story-Kampagne, die ihr im Koop sowie auch solo zocken könnt.

Wer zuschlagen möchte, darf zwischen drei verschiedenen Editionen wählen, die von 29,99 bis 99,99 Euro reichen. Zur Ankündigung gibt es auch einen frischen Trailer mit Gameplay.