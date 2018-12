Die Vollversion von Kingdom Hearts III wurde durch einen Mitarbeiter geleakt, der diverse Kopien in Umlauf brachte. Jetzt äußerte sich der Game Director zu dem Vorfall.

Am Wochenende gab es einen Leak der Vollversion von Kingdom Hearts III. Etwa 30 Kopien der Version für die Xbox One wurden durch einen Mitarbeiter in Umlauf gebracht. Zu diesem Vorfall hat sich nun Tetsuya Nomura, der Game Director von Kingdom Hearts III, geäußert.

Demzufolge seien die größten Spoiler des Titels nicht auf den Fassungen vorhanden. Es handele sich hier um den Epilog und den geheimen Film. Alle hochgeladenen Gameplay-Videos verschwinden aktuell wieder aus dem Internet. Die Kopien sollen von einem Mitarbeiter stammen, der an der Produktion der Disc-Versionen in North Carolina, USA beteiligt ist. Laut einem Facebook-Eintrag in einem Marktplatz wurde der Verkäufer auch bereits identifiziert und es soll nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er aufgefunden werde.

Nomura gibt in seinem Statement, welches via Twitter veröffentlicht wurde, außerdem bekannt, dass er und das ganze Team bereits den Grund für diesen Leak kennen würden. Sie möchten solche Situationen in Zukunft vermeiden und über mögliche Verbesserungen nachdenken. Fans der Reihe sollen die geleakten Videos nicht verbreiten, sodass am Ende alle die gleiche Spielerfahrung nach der Veröffentlichung haben.

Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4.