Neuer Teil auch in Deutschland auf Rekordjagd

Lange mussten Fans auf Kingdom Hearts III warten, doch seit Ende Januar 2019 ist der Titel nun endlich erhältlich. Und auch in Deutschland begibt sich Square Enix damit auf Rekordjagd.

Auch in Deutschland scheinen die Fans der Reihe sehnsüchtig auf Kingdom Hearts III gewartet zu haben, denn auch in hiesigen Gefilden sehen die Verkaufszahlen für Square Enix hervorragend aus. Wie der Publisher nun nämlich bekannt gab, konnte sich das Rollenspiel auch hierzulande bereits mehr als 100.000 Mal verkaufen.

In die Erhebung sind dabei sowohl digitale als auch Retail-Versionen eingeflossen; außerdem wurden PS4- und Xbox-One-Fassung gleichermaßen berücksichtigt. In Deutschland reicht das Erreichen dieser Marke außerdem auch für den begehrten Sales Award in Gold des Bundesverbandes game.

Dass der Start weltweit insgesamt gut verlaufen ist, wurde bereits kürzlich bekannt gegeben. Rund um den Globus wurde Kingdom Hearts III bereits über fünf Millionen Mal verkauft. Auch dieser Wert stellte einen neuen Rekord für das Franchise dar.

Unseren Kingdom Hearts III Test könnt ihr an dieser Stelle noch einmal nachlesen. Das Spiel ist für PS4 und Xbox One erhältlich.