Das am 29. Januar 2019 erscheinende Kingdom Hearts III verspricht ja so Einiges, und da soll die musikalische Untermalung in Nichts nachstehen. Ein mehrmaliger Grammy-Gewinner steuert demnach den Titelsong bei.

Square Enix gab in einer Pressemeldung nun bekannt, dass ein mehrmaliger Grammy-Gewinner den Titelsong zu Kingdom Hearts III beisteuern wird. Namentlich ist Skrillex mit von der Partie, der immerhin schon acht Grammy einheimsen konnte. Unterstützung erhält er von der internation bekannten Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada. Zusammen spielen die Interpreten die Eröffnungsmusik für das neueste Disney-Abenteuer ein.

Skrillex gilt als langjähriger Fan des Spiele-Franchise und plante ursprünglich einen Remix des zuvor bereits vorgestellten Tracks "Don't Think Twice" von Hikaru Utada. Durch die Freundschaft der beiden entwickelte sich das Vorhaben aber schlussendlich zu einem ganz neuen Song mit dem Namen "Face My Fears".

Der Eröffnungssong von Kingdom Hearts III soll nun zeitgleich mit "Don't Think Twice" am 18. Januar 2019 - und damit nur wenige Tage vor dem Release des Spiels - erscheinen. Die Produktion des Songs "Face My Fears" erfolgt in Zusammenarbeit mit Poo Bear, einem angesehenen Musikproduzenten, der zuvor die Platin-Single "What Do You Mean?" von Justin Bieber produzierte.