Kingdom Hearts: The Story So Far Collection

Um euch rechtzeitig auf Kingdom Hearts III einzustimmen, veröffentlicht Square Enix Kingdom Hearts: The Story So Far, die wohl vollständigste Sammlung der Reihe, die man bekommen kann.

Wenn eine Spielesammlung "The Story So Far Collection" heißt, lässt sich leicht erahnen, dass es Nachholbedarf gibt und man die bisherigen Spiele von Kingdom Hearts kennen sollte, um mit dem kommenden Kingdom Hearts III nicht den Anschluss zu verlieren. Square Enix möchte bisherigen Verweigerern die Chance geben, vor dem nächsten ambitionierten Projekt mit der Story aufzuschließen und veröffentlicht so ziemlich jedes Spiel der langlebigen Reihe nochmal gesammelt für die PS4. Enthalten sind:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Acht Spiele und die DS-Teile als Film für 40 Euro, ist ein günstiges Angebot, das sich aber eigentlich nur für diejenigen lohnt, die kaum mit Kingdom Hearts in Berührung gekommen sind. Merkwürdig ist, dass Square Enix die Gelegenheit nicht genutzt hat, um die Xbox One ins Boot zu holen, da hier seit jeher Kingdom Hearts ein Fremdwort ist.