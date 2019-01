Nach Jahren des Wartens rückt der Release von Kingdom Hearts III immer näher. Jetzt hat Square Enix bekannt gegeben, bis wann ihr die komplette Geschichte des Spiels erleben könnt, denn diese ist noch nicht vollumfänglich von Haus aus an Bord.

Ab dem 29. Januar 2019 wird das neue Kingdom Hearts III für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Einige Teile der Story sind in dieser Vollversion aber zunächst noch gar nicht von Haus aus an Bord. Aber keine Sorge: Lange werdet ihr euch nicht gedulden müssen, bis Square Enix diese nachliefert.

So soll bereits kurz nach der Veröffentlichung der Epilog zum Titel veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird es einen "geheimen Film" geben, der zusammen mit dem Epilog die Geschichte von Kingdom Hearts III abrunden und die allgemeine Erfahrung innerhalb der Welt von Kingdom Hearts für alle Spieler verbessern soll.

Die nachgelieferten Inhalte werden zunächst zurückgehalten, um Spieler vor Story-Spoilern im Netz zu bewahren. Laut Director Tetsuya Nomura beinhalten Epilog und Film nämlich "die größten Spoiler" in Kingdom Hearts III überhaupt, weshalb man sich zu diesem Schritt entschieden habe.

In der Launch-Woche wird es daher gleich drei Updates zu Kingdom Hearts III geben, die jeweils Videoinhalte rund um die Story des Spiels mit sich bringen. Am 29. Januar erscheint Version 1.01 samt neuer Memory-Archive-Option; hier könnt ihr eine Zusammenfassung der Kingdom-Hearts-Saga ansehen.

Einen Tag nach dem Release, am 30. Januar 2019, folgt dann das Epilog-Video, für das ihr jedoch die komplette Spielerfahrung in Kingdom Hearts III abgeschlossen haben müsst. Auch das Hauptende des Spiels selbst müsst ihr damit erlebt haben, um euch den Epilog anzusehen.

Am 31. Januar folgt dann schlussendlich das "geheime Video", das neben der Vollendung des Spiels auch die Erfüllung bestimmter Kriterien während eures Durchlaufs erforderlich macht. Um welche Kriterien es sich dabei konkret handelt, das hat Square Enix noch nicht bekannt gegeben.