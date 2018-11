Ein weiterer Trailer zu Kindom Hearts 3 verrät einen weiteren beliebten Disney-Film, auf dessen Charaktere Sora und Co. im Spiel treffen werden.

Der neueste Trailer zu Kingdom Hearts 3 von der Lucca Comics & Game Con in Italien führt ins in die Welt von Rapunzel aus der gleichnamigen Disney-Verfilmung aus dem Jahr 2010. Wir erhalten einen ausführlichen Blick auf das fröhliche Königreich und darauf, wie sich Rapunzels, Soras, Donalds und Goofys Wege kreuzen. Charmeur Flynn Rider ist natürlich ebenfalls dabei. Während er für das kämpferische Element der Gruppe ist, überwindet Rapunzel mit ihrer enormen Haarpracht diverse Hindernisse.

Der Serienschöpfer Tetsuya Nomura wies zwar darauf hin, dass Kingdom Hearts 3 nicht unbedingt so viele Welten wie der Vorgänger vereinen würde, diese würden jedoch einen Detailgrad und eine Tiefe aufweisen, wie es sie in der Serie noch nicht gegeben hat. "Ich denke, indem wir uns darauf konzentrieren, die vertikale Ebene der unterschiedlichen Level zu erweitern, bekommen wir ein besseres Gefühl dafür, wie sich die Welt, in der man spielt, vergrößert hat. Es lässt sich nicht so einfach sagen, um wie viel größer die Welten im Vergleich zu den vergangenen sind, aber ich bin überzeugt, dass es mehr Spaß machen wird, die versteckten Winkel zu erkunden", meint Nomura in einem Interview mit VG24/7.

Kingdom Hearts 3 erscheint nach mehreren Verschiebungen am 29. Januar 2019 für PS4 und Xbox One.