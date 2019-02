Für Fans von Kingdom Hearts könnte 2019 ein gutes Jahr werden, denn nach jahrelanger Entwicklung ist seit Januar nicht nur Kingdom Hearts III für PS4 und Xbox One erhältlich, es kommt sogar noch eine weitere Umsetzung auf den Markt.

Bei der weiteren Umsetzung handelt es sich in diesem Fall aber nicht um noch ein Videospiel. Vielmehr wurde nun mit "Talisman: Kingdom Hearts Edition" ein neues Brettspiel angekündigt, das noch 2019 zu haben sein soll. Fans der Reihe können diese also auf eine völlig neue Art und Weise offline erleben.

"Talisman: Kingdom Hearts Edition" wird von The OP aka USAopoly entwickelt. Dabei handelt es sich um das gleiche Unternehmen, das sonst lizenzierte Versionen von klassischen Brettspielen wie Monopoly oder Risiko basierend auf bekannten Marken wie Harry Potter, Game of Thrones oder Marvel veröffentlicht.

Das Kingdom-Hearts-Brettspiel basiert insoweit auf dem Brettspiel "Talisman: The Magical Quest Game" der Warhammer-Macher von Games Workshop; dieses erschient in der ursprünglichen Form bereits vor mehr als 35 Jahren und ist aktuell in einer überarbeiteten vierten Edition erhältlich.

In der lizenzierten Fassung könnt ihr mit zwei bis sechs Spielern zocken und auf bekannte Spielcharaktere wie Sora, Kairi, Riku, King Mickey oder Goofy zurückgreifen. Im Spielverlauf müsst ihr unter anderem unter Einsatz von Magie das Door of Darkness schließen. Auf dem Spielfeld verschlägt es euch auf eurem Weg in drei Regionen, darunter Neverland und Traverse Town; es gibt spezielle Würfel und weitere Anspielungen auf die Spielereihe.